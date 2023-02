Bắt giam nguyên hiệu trưởng và kế toán tham ô tài sản

Sáng 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuyên Mộc và Viện KSND cùng cấp đã thi hành hành lệnh bắt bị can đối với ông Nguyễn Văn Đức (SN 1970, nguyên Hiệu trưởng Trường TH Hòa Hội) và bà Lê Thị Bích Lộc (SN 1965, nguyên kế toán Trường TH Hoà Hội) trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại trường này.

Cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can đối với ông Đức

Theo kết quả điều tra, từ ngày 1/1/2017 đến 31/12/2020, ông Nguyễn Văn Đức và bà Lê Thị Bích Lộc đã có nhiều sai phạm trong công tác tài chính của đơn vị. Cụ thể, ông Đức và bà Lộc đã có hành vi chiếm đoạt kinh phí của trường hơn 25 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt đối với bà Lộc (áo đen).

Trước đó, ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuyên Mộc đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Đức và bà Lê Thị Bích Lộc. Các quyết định đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THANH HỒNG