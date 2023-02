Bắt chủ quán karaoke và quản lý cho khách chơi ma túy

Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Phú Mỹ cho biết, đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Hội (47 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Trang Huy Hoàng (24 tuổi, trú tại TX.Phú Mỹ) để điều tra về hành vi “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cơ quan Công an TX.Phú Mỹ lấy lời khai của Hội.

Theo kết quả điều tra, khoảng 23 giờ 40 phút ngày 11/1, qua kiểm tra quán Karaoke New Star do Hội làm chủ tại phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, công an phát hiện trong phòng số 14 có 6 đối tượng (cùng trú tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đang có biểu hiện phê ma túy.

Qua test nhanh, các đối tượng cùng một số nhân viên phục vụ của quán đều dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện trên mặt bàn có 1 đĩa sứ trắng có chứa ma túy tổng hợp dạng khay đang sử dụng dở và một số dụng cụ để sử dụng ma túy.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã bàn bạc, thống nhất cùng nhau góp tiền để nhờ nhân viên của quán mua ma túy về sử dụng.

Căn cứ chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan Công an xác định bà Huỳnh Thị Hội là chủ quán Karaoke New Star có hành vi trực tiếp nhận khách đặt phòng karaoke để sử dụng ma túy và chỉ đạo Nguyễn Trang Huy Hoàng (là quản lý, thu ngân của quán) cho khách thuê phòng karaoke để sử dụng ma túy.

Các đối tượng bị bắt trong vụ án

Theo lời khai của các đối tượng, từ ngày 8/1, đến ngày 11/1, Hoàng đã giúp sức cho bà Hội nhận tổng cộng 3 lượt khách vào quán thuê phòng karaoke để sử dụng ma túy.

Trước đó, ngày 19/1, Công an TX.Phú Mỹ đã ra quyết định khởi tố bị can đối 3 đối tượng về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và khởi tố bị can đối với của Võ Văn Tài (24 tuổi, là nhân viên của quán) về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ” và “mua bán trái phép chất ma túy”.

