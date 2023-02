Bắt 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 19/2, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Danh Phi Hùng (SN 1994, tổ 2, thôn Tân Ro, xã Châu Pha) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Lê Ngọc Luân (SN 1986, xã Tóc Tiên) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy - Công an TX.Phú Mỹ phối hợp Công an xã Châu Pha bắt quả tang Hùng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại tổ 1, thôn Tân Lễ A, xã Châu Pha. Công an xã Châu Pha cũng bắt quả tang Luân đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại tổ 10, thôn Tân Ninh, xã Châu Pha.

Hiện cơ quan Công an đã thu giữ các tang vật của 2 đối tượng tiếp tục điều tra làm rõ.

TRÍ NHÂN