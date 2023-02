AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 26/2/2023

Trộm điện thoại di động

Ngày 26/2, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Võ Văn Khánh (SN 1989, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Khánh đã đột nhập nhà anh Lê Văn H. (SN 1978, ấp Thanh Bình 1, xã Bình Châu) trộm 3 điện thoại di động. (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 26/2, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại thôn 3, xã Suối rao (huyện Châu Đức). Theo thông tin ban đầu, tại địa điểm trên, chị P.T.T.H. (SN 1988) bị chồng là Nguyễn Văn Thiệt (SN 1982) dùng dao gây thương tích. (Sơn Khê)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 26/2, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Xuyên Mộc bắt quả tang Lưu Quốc Sang (SN 1995, ấp Việt Kiều, xã Phước Tân) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nơi ở của đối tượng. Tang vật thu giữ 8 gói ni lon nghi là ma túy tổng hợp dạng đá. (Lê Nguyễn)

Bị bắt sau 22 năm trốn truy nã

Ngày 25/2, Đội An ninh - Công an TX.Phú Mỹ phối hợp với Công an phường Phước Hòa phát hiện và bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Xuân Trường (tên gọi khác là Nguyen Davis, SN 1960, quê Nam Định) theo lệnh truy nã số 34 năm 2001, của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hải Phòng về hành vi trộm cắp cước đàm thoại quốc tế. (Phước An)

Giao cấu với trẻ em

Ngày 26/2, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý vụ giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, khoảng tháng 2/2022, Đ.S.C. (SN 2003, KP. Phước Sơn, TT. Đất Đỏ) đã nhiều lần quan hệ tình dục với cháu T.A.T. (SN 2006, trú tại huyện Long Điền) tại nơi ở của C. Hậu quả, cháu T. có thai và sinh con vào ngày 1/11/2022. (Trí Nhân)