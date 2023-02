AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 16/2/2023

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 16/2, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an tỉnh tiếp tục điều tra vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn phường 2, TP.Vũng Tàu. Trước đó, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp Công an phường 2 bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Bùi Công Huấn (SN 1997), Trần Minh Trương (SN 2000), Hoàng Trương gia Bảo (SN 2004, cùng trú tại tỉnh Đồng Nai) đang tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ H.G (đường Phan Huy Chú, phường 2). Tang vật thu giữ gồm 1 gói nhỏ dạng kẹo, mẫu chất bột màu trắng nằm trên bề mặt đĩa, 1 đèn sáng, 1 đĩa sành… (Nguyễn Văn)

Mời đương sự đến làm việc

Qua điều tra vụ án hủy hoại tài sản xảy ra tại phường 5, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Vũng Tàu xác định đương sự có liên quan đến vụ án có lai lịch như sau: Vũ Trung Hiếu (SN 1990, HKTT: xóm 12, xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng, Nam Định; tạm trú tại 199 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu), CCCD số: 036090002386, SĐT: 0964.651.456. Công an TP.Vũng Tàu đã nhiều lần mời Hiếu đến làm việc, nhưng đương sự không đến. Qua xác minh được biết, Hiếu đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, hiện chưa xác định được ở đâu. Nếu ai phát hiện Hiếu ở đâu thì liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (SĐT: 0943.147.567 gặp ĐTV Nguyễn Xuân Thủy thụ lý).