AN NINH - TRẬT TỰ

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/2, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Phạm Hữu Tuấn (SN 1969, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Tuấn bán cho anh Đoàn T.C. (SN 1976, trú tại TX. Phú Mỹ) một số cây tràm tại vườn ở xã Châu Pha và huyện Xuyên Mộc với số tiền 46 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó anh C. phát hiện số tràm trên là của bà Nguyễn Thị L. (SN 1976, trú tại huyện Xuyên Mộc). (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 14/2, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại hẻm 105, Lê Lợi, phường Thắng Nhì. Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn nên nhóm gồm: Nguyễn T.K. (SN 2007), Nguyễn Hoàng B.Q. (SN 2007, trú tại TP. Vũng Tàu) và một số đối tượng khác đã đánh nhau với nhóm của Trần T.K. (SN 2006), Võ N.K. (SN 2005, trú tại TP. Vũng Tàu) và 11 người khác (chưa rõ lai lịch). Hậu quả, Q. bị thương. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 14/2, Công an TP. Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Đỗ Đình Trường Thọ (SN 1990) và Trần Duy (SN 1994) trú tại TP. Bà Rịa về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại tổ 7 (KP. Hương Sơn, phường Long Hương). Tang vật thu giữ gồm 1 gói nhỏ nghi là ma túy. (Trí Nhân)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 14/2, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ điều tra vụ TNGT xảy ra tại Km27+000, QL 56 (thuộc thôn Tân Phú, xã Bàu Chinh), làm 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe ô tô tải biển số 60H-030... do anh Lâm V.T. (SN 1998, trú tại tỉnh Đồng Nai) điều khiển đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn với với xe mô tô biển số 60H6-89..., do bà Lê T.H. (SN 1955, trú tại tỉnh Đồng Nai) điều khiển. Hậu quả, bà H. tử vong. (Phước An)

Truy tìm tang vật

Trong quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại TP. Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu, tiến hành truy tìm tang vật bị chiếm đoạt có đặc điểm sau: (1) Xe mô tô hiệu Attila Elizabeth biển số: 72C1-400.12, màu xanh, số máy: VUACD 040979, số khung: 1CDD 040978; (2) Honda Vision, biển số: 72E1-246.06, màu xanh, số máy: F33E 0551669, số khung: 3315DY471609; (3) Honda Air Blade biển số: 72H1-106.62, màu trắng xám, số máy: JF46E0110743, số khung: RLHJF4604DY095848; (4) Honda Vision biển số: 81B1-500.94, màu nâu, số máy: JF33E0604432, số khung: 3318DY524996; (5) Attila Victoria biển số: 72C1-042.21, màu sắc trắng xám, số máy: T3DD002579, số khung: 2MDAD 002579; (6) Honda Air Blade, biển số: 72G1-584.21, màu đen đỏ, số máy: JF63E2325690, số khung: 6329HZ271102; (7) Honda Vision, biển số: 72C1-332.34, màu đen, số máy: JF33E0214663, số khung: 3306CY214612; (8) Honda Lead, biển số: 72P2-35129, màu xanh nâu, số máy: JF45E0734318, số khung: 4510FY722896; (9) Honda Air Blade, biển số: 72S1-1386, màu đen, ố máy: F18E-5026030, số khung: 18007Y525939.

Ai phát hiện các tang vật trên liên hệ Công an TP. Vũng Tàu (số 1 Nguyễn Thái Học, phường 7, hoặc ĐTV Đỗ Ngọc Khánh, SĐT: 0966556559) để trình báo.