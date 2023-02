AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma tuý

Ngày 12/2, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ngày 11/2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đội CSGT và Trật tự-Công an TP.Bà Rịa phát hiện Nguyễn Văn Minh (SN 1993, trú tại huyện Long Điền) điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe của Minh có 1 túi nilon chứa chất bột trắng (Minh khai là ma túy đá). Lực lượng chức năng cũng tiến hành test nhanh và phát hiện Minh dương tính với ma túy. (Nguyễn Văn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 12/2, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Trần Văn Trương (SN 1976, trú tại phường 12, TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Trương đã móc cốp xe máy của chị Tr.T.L.P. (trú tại phường 11, TP.Vũng Tàu) dựng dưới lòng đường trước địa chỉ số nhà 28/19 (đường 30/4, phường 9), trộm 1 ĐTDĐ hiệu Iphone13 ProMax, 1 đồng hồ thông minh hiệu Apple Watch, 1 cục phát Wifi và 1 túi xách bên trong có một số giấy tờ mang tên chị P. (Lê Nguyễn)

Mượn xe đem cầm cố

Ngày 12/2, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Đoàn (SN 1970, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, Đoàn mượn xe máy của chị Nguyễn Thị K.T. (SN 1975, trú tại TP.Vũng Tàu) để làm phương tiện đi lại. Tuy nhiên, Đoàn tự ý mang xe máy trên đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. (Trí Nhân)

Giao cấu với trẻ em

Ngày 12/2, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ xử lý vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, từ giữa năm 2021, cháu N.T.D.V. (SN 2005, trú tại huyện Xuyên Mộc) đã bị Phạm Văn Hải (SN 1985, quê tỉnh Nghệ An) giao cấu nhiều lần tại nơi ở của nạn nhân. (Phước An)