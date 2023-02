AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 9/2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại căn hộ thuộc chung cư Gateway (phường Nguyễn An Ninh, Công an TP. Vũng Tàu) bắt quả tang Phan Vũ Nhân (SN 1993, trú tại tỉnh An Giang) tàng trữ 9 gói nilon chứa chất rắn màu trắng nghi là ma túy, 9 viên nén (thuốc lắc). (Nguyễn Văn)

Bắt đối tượng truy nã

Khoảng 17 giờ ngày 8/2, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh phối hợp Công an TX.Phú Mỹ bắt giữ Mai Văn Hào (SN 1996, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) tại phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hào bị Cơ quan CSĐT-Công an TX.Phú Mỹ ra quyết định truy nã ngày 5/9/2022 về hành vi trộm cắp tài sản. (Lê Nguyễn)

Tìm cá nhân, tổ chức liên quan đến phương tiện giao thông

Quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra ngày 2/10/2022, tại khu vực trước trụ đèn chiếu sáng số 67, đường Thùy Vân, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh đang tạm giữ xe mô tô biển số 73B1-101.36, số khung RLCC1DW10CY01, số máy 1DW1-015818.

Vậy cá nhân, tổ chức có liên quan đến phương tiện trên, liên hệ Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh (15 Trường Chinh, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa, SĐT: 0946.599.599 gặp ĐTV Nguyễn Anh Phương) để giải quyết.