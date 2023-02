AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm tài sản

Ngày 7/2, Công an tỉnh đang phối hợp với Công an TP. Bà Rịa điều tra, làm rõ vụ hủy hoại tài sản và trộm cắp tài sản xảy ra tại khu dân cư Lan Anh 5 (ấp Bắc 2, xã Hòa Long, TP. Bà Rịa). Tài sản thiệt hại 1 máy biến áp 400kVA, trị giá khoảng 600 triệu đồng. (Sơn Khê)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 7/2, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra tại TL328 (đoạn qua ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Tân). Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 94K1-940... do D.Q.C. (SN 1989, trú tại TP. Bạc Liêu) điều khiển lưu thông đến đoạn đường trên thì xảy ra TNGT với xe mô tô biển số 72G1-058.... do Ng.Đ.Đ. (SN 1972, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển. Hậu quả, anh Đ. tử vong tại Bệnh viện Bà Rịa, anh C. bị thương. (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 7/2, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Cao Thị Trúc Linh (SN 2004, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, xảy ra tại đường Hoàng Diệu (phường 1).

Trước đó, tại địa điểm trên, Công an TP. Vũng Tàu bắt quả tang Linh tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Nguyễn Văn)

Đánh bạc

Ngày 7/2, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra, xử lý vụ đánh bài ăn tiền xảy ra tại căn nhà ở ấp 1 (xã Hòa Bình). Theo thông tin ban đầu, tại địa điểm trên, lực lượng Công an xã Hòa Bình bắt quả tang 7 đối tượng đánh bài ăn tiền. Tang vật thu giữ gồm 1 bộ bài và 7,9 triệu đồng trên chiếu bạc. (Lê Nguyễn)