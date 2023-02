AN NINH - TRẬT TỰ 13/2

Trộm điện thoại

Ngày 13/2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý T.A.T (SN 1985, quê tỉnh Nam Định) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại một tiệm thuốc trên đường Chu Mạnh Trinh, phường 8, T. đã trộm ĐTDĐ iPhone của chị N.T.T. V. (SN 1992, trú tại TP. Vũng Tàu). (Nguyễn Văn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy-Công an tỉnh tiếp tục điều tra vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn xã An Ngãi, huyện Long Điền. Theo thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy-Công an tỉnh phối hợp với Công an xã An Ngãi bắt quả tang L.T.K. (SN 1993, trú tại xã An Ngãi) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại tổ 1, ấp An Thạnh, xã An Ngãi. Tang vật thu giữ gồm 3 gói nhỏ nghi là ma túy đá. (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 13/2, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại ấp Bàu Sôi, xã Tân Lâm, do mâu thuẫn cá nhân, T.X.H. (SN 1988, quê tỉnh Sóc Trăng) dùng cây sắt đánh anh T.V.T (SN 1993, trú tại huyện Xuyên Mộc) gây thương tích. (Phước An)