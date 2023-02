150 trẻ tham gia chương trình Bé với an toàn giao thông

Ngày 25/2, Đội Cảnh sát giao thông và Trật tự-Công an TP.Vũng Tàu cho biết, đã tổ chức chương trình “Bé với an toàn giao thông” cho hơn 150 bé thuộc khối lớp chồi, lá Trường mầm non phường 10 (TP.Vũng Tàu).

Các bé học các động tác điều tiết giao thông

Tham gia chương trình, các bé không chỉ được học những kiến thức về an toàn giao thông qua những câu hỏi lý thú về các loại biển báo hiệu giao thông mà còn được trực tiếp trải nghiệm hóa thân thành CSGT, thực hiện các động tác chỉ huy, điều khiển giao thông và tham gia giao thông dưới sự hướng dẫn của các cô, chú CSGT.

Các bé được trải nghiệm làm CSGT chỉ huy, điều tiết giao thông

Việc tuyên truyền Luật Giao thông ngay từ bậc học mầm non được xem là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông cho các em HS từ khi còn nhỏ. Các tuyên truyền viên của Đội Cảnh sát giao thông và Trật tự đã thay đổi linh hoạt phương thức tuyên truyền sinh động, trực quan, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi, tạo cho các bé cảm giác học mà chơi, chơi mà học.

Các bé được trải nghiệm cảm giác ngồi trên xe đặc dụng của CSGT

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN