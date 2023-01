Tuyên truyền PCCC và CNCH tại 11 chung cư

Từ ngày 2 đến 9/1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh đã tổ chức các tuyên truyền về PCCC cho 11 chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ tuyên truyền hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy bằng khí tại Chung cư DIC Phoenix.



Tại các buổi tuyên truyền, các báo cáo viên đã tập trung phổ biến những kiến thức cơ bản đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH nói chung và tại các chung cư, nhà cao tầng nói riêng. Kỹ năng thoát nạn an toàn, kỹ thuật xử lý các tình huống khi có sự cố cháy, nổ xảy ra tại chung cư, nhà cao tầng. Hướng dẫn cách sử dụng gas, sử dụng điện an toàn PCCC và CNCH. Hướng dẫn cách sử dụng các trang thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được trang bị sẵn tại chung cư, nhà cao tầng; các bước cài đặt và sử dụng hiệu quả App “Báo cháy 114”.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THÀNH TRUNG

