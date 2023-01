Triệt phá đường dây trộm bình ắc quy liên tỉnh

Ngày 9/1, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ đã khởi tố vụ án, tạm giữ 6 đối tượng liên quan đến đường dây trộm cắp bình ắc quy chuyên nghiệp liên tỉnh.

Theo đó, sau nhiều ngày mật phục, trưa ngày 12/12/2022, Công an TX.Phú Mỹ phát hiện 3 đối tượng đột nhập trạm viễn thông của Mobifone (KP.Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ) trộm 4 bình ắc quy nên truy đuổi. Khi đến QL51 (đoạn KP.Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân), công an đã vây ráp, bắt giữ Trần Minh Cường (SN 1988); Nguyễn Văn Phó (SN 1987) và Nguyễn Văn Chì (SN 1992).

Tại cơ quan công an, cả 3 (cùng trú tại tỉnh Đồng Nai) khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên điều khiển xe máy đi xuống tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trộm bình ắc quy tại các trạm viễn thông. Khi nhóm vừa thực hiện trộm 4 bình ắc quy (giá trị khoảng 14 triệu đồng) thì bị công an bắt giữ.

Mở rộng điều tra, nhóm này còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm liên tỉnh, trong đó có 16 vụ trộm bình ắc quy khác trên địa bàn TX.Phú Mỹ. Nhóm này có 6 đối tượng và phân chia nhau thực hiện hành vi trộm cắp tài sản bằng hình thức bẻ ổ khóa, đột nhập vào bên trong các trạm viễn thông.

Số tang vật, nhóm này đưa cho T.T.L. (SN 1993) để tiêu thụ. Tổng số tài sản định giá hơn 800 triệu đồng. Công an TX.Phú Mỹ cũng khởi tố 6 bị can về tội “Trộm cắp tài sản” và ra quyết định khởi tố bị can L. về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. (Trần Tiến)

Cướp tài sản

Ngày 9/1, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý vụ cướp tài sản xảy ra tại KP.Long Hiệp (TT.Long Điền), do Phạm Văn Cường (SN 1990, trú tại tỉnh Cà Mau) thực hiện. (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 9/1, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ xử lý Lương Tấn Phát (SN 1991, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại ấp 1 (xã Bàu Lâm) lực lượng Công an xã Bàu Lâm bắt quả tang Phát tàng trữ 1 gói ma tuý tổng hợp dạng đá. (Nguyễn Văn)

Đánh bạc

Ngày 9/1, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại tổ 16 (ấp Phước Hữu, xã Long Phước) lực lượng Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang 6 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận tham gia đánh bạc với số tiền từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng. (Lê Nguyễn)