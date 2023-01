Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ đội PCCC dân phòng

Dân phòng là lực lượng PCCC tại cơ sở, tổ chức cứu chữa các tình huống cháy, nổ khi mới xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Do đó, thời gian qua, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng này được cơ quan chức năng quan tâm.

Lực lượng PCCC dân phòng tham gia hội thi PCCC và CNCH năm 2022.

Nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng cơ sở

Lực lượng dân phòng là cánh tay nối dài của UBND và công an các phường, xã, thị trấn trong công tác bảo đảm an toàn về PCCC tại địa bàn, nhất là đối với khu dân cư, hộ gia đình.

Theo Cảnh sát PCCC-Công an tỉnh, việc chủ động xử lý đám cháy mới phát sinh có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Dù chỉ chậm 1 phút, 1 giây mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Vì vậy, việc tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác PCCC và CNCH cho lực lượng cơ sở luôn được chú trọng. Bởi đây là lực lượng đầu tiên tiếp xúc với sự cố và sử dụng phương tiện tại chỗ xử lý đám cháy, không để xảy ra cháy lớn, giảm thiểu thiệt hại...

Đơn cử, cuối tháng 12/2022, Công an TP.Vũng Tàu đã tổ chức 3 lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho hơn 400 người là lực lượng PCCC dân phòng trên địa bàn. Tham gia lớp tập huấn lực lượng dân phòng được huấn luyện 3 phần: lý thuyết, thực hành và kiểm tra. Phần lý thuyết tập trung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác PCCC; biện pháp phòng cháy; chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy; công tác phối hợp, xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC...

Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn đã thành lập đội PCCC cơ sở; 100% đội viên PCCC cơ sở đã được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, kỹ năng ứng phó sự cố cháy, nổ và CNCH; hàng chục mô hình cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn PCCC, khu dân cư an toàn PCCC hoạt động có hiệu quả.

Tại phần thực hành, lực lượng PCCC dân phòng được hướng dẫn thực hành một số động tác cơ bản như: rải vòi, cuộn vòi, thao tác sử dụng máy bơm chữa cháy; thao tác sử dụng bình bột chữa cháy và bình chữa cháy bằng khí C02 dập tắt đám cháy khay xăng; kỹ năng hướng dẫn thoát nạn, quy trình cứu chữa một vụ cháy. Sau mỗi lớp huấn luyện, học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC.

Anh Nguyễn Văn Cương, lực lượng dân phòng TP.Vũng Tàu cho biết: “Qua lớp tập huấn tôi được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH; tăng cường khả năng sẵn sàng thực hiện phương châm “4 tại chỗ” góp phần giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra”.

Trước đó, Công an TX.Phú Mỹ tổ chức tập huấn pháp luật, nghiệp vụ PCCC cho 100 người là lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng trên địa bàn thị xã. Tham gia lớp tập huấn bảo vệ dân phố và dân phòng được phổ biến những nội dung như: tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của bảo vệ dân phố, dân phòng; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự; công tác bảo vệ hiện trường; phòng cháy chữa cháy.

Lực lượng PCCC dân phòng tham gia hội thi PCCC và CNCH năm 2022.

Tiếp tục đào tạo, chuẩn hóa nghiệp vụ

Đại tá Lý Xuân Cường, Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc-Công an tỉnh cho biết, trước yêu cầu công tác bảo đảm an ninh trật tự, PCCC trong tình hình mới đòi hỏi lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng phải được đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa nghiệp vụ, nắm được kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự; nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, để vận dụng tốt trong thực tiễn công tác. Vì vậy, công tác bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng này phải sát với tình hình thực tế tại địa phương, truyền đạt những nội dung trọng tâm, trọng điểm.

Đối với bảo vệ dân phố, dân phòng phải xác định học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ là nhiệm vụ quan trọng phục vụ yêu cầu công tác; phải tuân thủ nội quy, quy định của lớp học, nghiên cứu, học tập nghiêm túc, tự giác, chú ý lắng nghe, trao đổi thẳng thắn, nêu những vấn đề khó khăn, bất cập trong công tác tại cơ sở, để được giải đáp, hướng dẫn để vận dụng hiệu quả trong quá trình công tác.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Phi, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-Công an tỉnh cho biết, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã chủ động kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC-CNCH ở 82/82 xã. Hàng năm, Phòng Cảnh sát PCCC phối hợp với công an cấp huyện tham gia hỗ trợ hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên sâu.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN