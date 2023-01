Lưu lượng giao thông tăng cao nhưng không ùn tắc

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, các phương tiện lưu thông trên địa bàn tỉnh khá thuận lợi. Đặc biệt, QL51 không xảy ra tình trạng kẹt xe như mọi năm.

Tuy phương tiện lưu thông đông đúc trên đường Thùy Vân (TP.Vũng Tàu) mùng 4 Tết nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn ứ nghiêm trọng. Ảnh: MINH NHÂN

Ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu trong mùng 5 Tết, giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn thông thoáng dù thời điểm này rất nhiều du khách trở về nhà sau kỳ nghỉ Tết. Trong khi đó, tại các quầy bán vé ở Bến xe Vũng Tàu (192, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, TP.Vũng Tàu) thưa thớt người. Ông Đỗ Thành Nghĩa, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh cho biết, thời điểm này hầu hết phương tiện được tăng cường ra các tuyến miền Bắc và miền Trung để chở công nhân quay lại tỉnh làm việc sau những ngày nghỉ Tết. Do vậy, phía đầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu rất ít khách.

Ông Đỗ Thành Nghĩa thông tin thêm, trong các ngày nghỉ Tết, lượng hành khách tuyến Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh tăng khoảng 20% so mọi năm, các tuyến khác như miền Bắc, miền Trung-Cao nguyên, miền Tây chỉ tăng nhẹ 2-5%. Các bến xe trong tỉnh cũng đã thực hiện nghiêm việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong bến.

Trước đó, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh có tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài mà chỉ xảy ra cục bộ thời gian ngắn. Cụ thể, mùng 2 Tết ở một số tuyến đường dẫn vào các điểm tham quan du lịch, đền, chùa… có hiện tượng phương tiện lưu thông đông đúc, ùn tắc cục bộ như: biển Long Hải (TT.Long Hải, huyện Long Điền); khu vực Bãi Sau, đường Ba Cu (đoạn giao nhau với đường Quang Trung), khu vực chợ đêm hải sản của TP.Vũng Tàu; cầu ngắm biển (huyện Xuyên Mộc); Chùa Đại Tòng Lâm, Chùa Phật Quang (TX.Phú Mỹ).

Tại TP.Vũng Tàu, lưu lượng tham gia giao thông tăng cao trên các tuyến đường Thùy Vân, Hạ Long, Ba Cu, Nguyễn An Ninh, Hoàng Hoa Thám. Đặc biệt, ngày mùng 3 và mùng 4 Tết, tình trạng xe đông, di chuyển chậm xuất hiện khá phổ biến, nhất là đoạn từ khu vực ngã ba Nguyễn An Ninh đến cuối đường Hạ Long. Lực lượng CSGT Công an TP.Vũng Tàu được huy động điều tiết giao thông tại những nút giao có lưu lượng tham gia giao thông cao.

Giao thông đường thủy cũng có nhiều khả quan khi lượng khách tăng mạnh trong dịp Tết. Theo thống kê của Cảng vụ đường thủy nội địa, lượng khách tăng cao từ ngày mùng 1 đến mùng 4 Tết, đông nhất là tuyến Vũng Tàu-Cần Giờ, tiếp đó là tuyến Vũng Tàu-TP.Hồ Chí Minh. Điển hình ngày mùng 4 Tết, lượng khách đi tàu tăng gần gấp đôi so với ngày mùng 3 Tết, đạt hơn 5.200 khách.

Trên QL51, năm nay, tình hình lưu thông khá thuận lợi, không xuất hiện tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông kéo dài như các năm trước. Nguyên nhân là nhờ 3 trạm thu phí BOT T1, T2, T3 trên QL51 đã tạm dừng thu phí nên các phương tiện di chuyển dễ dàng. Ngoài ra, các khu vực điểm nóng trên QL51 như: ngã ba Mỹ Xuân và ngã tư KCN Phú Mỹ, lượng xe tải những ngày Tết lưu thông rất ít, chủ yếu xe cá nhân viếng chùa, chúc Tết gia đình, người thân nên khá thông thoáng, thuận lợi.

Ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Phó Giám đốc Sở GT-VT cho biết, để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải dịp Tết, Sở GT-VT tỉnh đã chỉ đạo đơn vị chức năng của Sở tiến hành kiểm tra toàn bộ các tuyến QL, tỉnh lộ, nhất là các tuyến có lưu lượng phương tiện qua lại lớn; tiến hành các biện pháp tu bổ, sửa chữa kịp thời những vị trí hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt. Đồng thời, xây dựng phương án tổ chức giao thông để các phương tiện vận chuyển lưu thông thuận lợi, an toàn.

“Trong những ngày Tết, Sở GT-VT cũng bố trí lực lượng trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh. Các lực lượng chủ chốt như CSGT và Thanh tra Sở GT-VT phối hợp điều hòa giao thông nhịp nhàng, luôn có mặt tại các điểm nóng không để xảy ra ùn tắc giao thông”, ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận nhấn mạnh.

TRÚC GIANG