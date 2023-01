Không xảy ra tình trạng đua xe trái phép

Trong những ngày nghỉ Tết, lực lượng Công an đã liên tục tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) cũng như an toàn giao thông (ATGT) cho người dân vui Xuân.

Đội CSGT-TT Công an TX.Phú Mỹ kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an tỉnh cho biết, từ trước và trong 5 ngày Tết, đơn vị cùng các lực lượng CSGT địa phương đã trực chiến 100% quân số tại các chốt, điểm bắn pháo hoa, khu vực tổ chức văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân. Đơn vị cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phân luồng giao thông ở những khu vực có khả năng xảy ra ùn tắc.

Đồng thời, từ ngày 29 Âm lịch đến mùng 5 Tết, các đơn vị cũng triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống đua xe trái phép. Kết quả là đã không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn. Lực lượng CSGT toàn tỉnh cũng đã lập biên bản 49 trường hợp vi phạm, trong đó 14 trường hợp không đội nón bảo hiểm, 4 trường hợp vi phạm tốc độ, 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 30 trường hợp với số tiền hơn 55 triệu đồng.

Theo PC08, trong những nghỉ Tết, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông (TNGT), trong đó 2 vụ nghiêm trọng làm 2 người chết, 2 người bị thương, thiệt hại khoảng 14 triệu đồng. Nhìn chung, số vụ TNGT trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 giảm 7 vụ so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 6 người chết, giảm 7 người bị thương. Trong khi đó, an toàn giao thông đường thủy được bảo đảm, không xảy ra TNGT.

Sau khi mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh dịp Tết đã được giữ vững.

Về tình hình ANTT trong dịp Tết, trong thời gian từ ngày 22-24/1 (mùng 1-3 Tết), lực lượng Công an tỉnh và công an các địa phương đã thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, trực địa bàn, xử lý kịp thời các vụ việc nên tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm về đốt pháo nổ, pháo hoa trái phép. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hơn 30 trường hợp vi phạm, thu giữ tang vật, gồm: 4 giàn pháo, 1 bệ pháo, 2 hộp pháo, 2 xác pháo và 47 viên pháo nổ dạng bi.

Đơn cử, trong đêm Giao thừa, Công an xã Châu Pha (TX.Phú Mỹ) trong quá trình tuần tra, bảo đảm ANTT và phòng, chống xử lý pháo nổ đã phát hiện anh N.P.B. (SN 1987) có hành vi sử dụng pháo bi nên lập biên bản xử phạt. Cũng trong đêm, công an xã còn xử phạt 1 trường hợp khác với hành vi tương tự.

Về công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ, trong các ngày nghỉ Tết, toàn tỉnh xảy ra 1 vụ cháy và đã được xử lý kịp thời, không gây thiệt hại về người.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN