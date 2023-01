Chiều 10/1, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và quán triệt Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo Bộ Công an, từ ngày 15/10 đến 15/12, toàn quốc xảy ra 361 vụ cháy, làm 12 người chết, 9 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 25,6 tỷ đồng. Trong thời gian qua, công an 63 tỉnh, thành phố đã thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Công an, chủ động tham mưu UBND cùng cấp ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an.

Các địa phương đã hoàn thành kiểm tra 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo đúng kế hoạch. Qua kiểm tra phát hiện 306.708 trường hợp thiếu sót, vi phạm về PCCC và CNCH, xử phạt 40.238 trường hợp vi phạm.

Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xảy ra 1 vụ cháy tàu cá không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng 5 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã kiểm tra an toàn PCCC và CNCH 13.466 cơ sở, ra quyết định xử phạt vi phạm PCCC đối với 118 cơ sở với số tiền 433,3 triệu đồng.

TRÍ NHÂN