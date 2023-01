Cả nước có 200 người bị thương vong vì TNGT trong 7 ngày nghỉ Tết

Chiều 26/1, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, 7 ngày Tết Nguyên đán Quý Mão (từ ngày 20/1 đến ngày 26/1), toàn quốc xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 89 người, bị thương 111 người. So sánh với cùng kỳ 7 ngày Tết năm 2022, giảm 12 vụ (7,32%), giảm 3 người chết (3,26%), tăng 8 người bị thương (7,77%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 147 vụ TNGT, chết 85 người, bị thương 109 người, giảm 15 vụ, giảm 6 người chết, tăng 7 người bị thương so với 7 ngày Tết năm 2022. Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, bị thương 1 người; tăng 2 vụ, tăng 3 người chết so với 7 ngày Tết năm 2022. Đường thủy xảy ra 1 vụ tại An Giang, làm bị thương 1 người; tăng 1 vụ, tăng 1 người bị thương; so với 7 ngày Tết năm 2022.

Trong 7 ngày nghỉ Tết, Cảnh sát giao thông các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, xử lý 21.990 trường hợp vi phạm; phạt tiền trên 50,4 tỷ đồng; tạm giữ 639 xe ô tô, 9.910 xe mô tô; 50 phương tiện khác; tước 4.950 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn đã xử lý 7.726 trường hợp, vi phạm về ma túy 17 trường hợp.

Phát hiện 1.569 trường hợp vi phạm qua hệ thống camera giám sát, lập biên bản 17 trường hợp, đã gửi thông báo vi phạm 1.552 trường hợp.

Về xử lý vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý 7.726 trường hợp (chiếm 35,1% tổng số vi phạm về trật tự, an toàn giao thông); so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần, xử phạt tăng 6.620 trường hợp (tăng 598%).

Cảnh sát giao thông cũng phát hiện, xử lý 2.211 trường hợp vi phạm tốc độ; 74 trường hợp vi phạm quá khổ, quá trọng tải và 281 trường hợp vi phạm chở quá số người quy định…

Trên đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn; tuyên truyền, nhắc nhở các phương tiện thủy đảm bảo an ninh trật tự và trật tự, an toàn giao thông. Qua công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đã phát hiện, xử lý 19 trường hợp vi phạm, phạt tiền 85,5 triệu đồng.

VÂN HOÀNG