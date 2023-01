AN NINH - TRẬT TỰ NGAY 31/1/2023

Cố ý gây thương tích

Ngày 31/1, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Lý Minh Lành (SN 1991, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ, tại ấp Tân Thuận, xã Long Tân, Lành dùng dao gây thương tích cho anh N.H.Th. (SN 1978, trú tại huyện Đất Đỏ). (Lê Nguyễn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 31/1, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại ấp Bà Rịa, xã Phước Tân. Trước đó, lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc bắt quả tang Lê Thanh A. (SN 2001), Lê Hoàng P. (SN 2000), Phạm Văn D. (SN 1997, trú tại xã Phước Tân) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy ở địa điểm nêu trên. Tang vật thu giữ 6 gói nhỏ nghi là ma túy. (Nguyễn Văn)

Trộm xe mô tô

Ngày 31/1, Công an TP.Bà Rịa tiếp tục điều tra vụ trộm cắp xe mô tô xảy ra tại nhà của chị T.T.Y.N. (SN 1987, ấp Phước Hữu, xã Long Phước). Theo trình bày của bị hại, chị N. đậu xe trước nhà thì bị kẻ gian lấy trộm. (Phước An)

Giao cấu với trẻ em

Ngày 31/1, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của gia đình bị hại, tại nhà nghỉ T.G.T. (xã Xuyên Mộc), L.Q.T. (SN 2004, trú tại huyện Xuyên Mộc) có hành vi quan hệ tình dục với cháu M.T.M.L. (SN 2007, trú tại huyện Xuyên Mộc). Sau đó, gia đình cháu L. phát hiện vụ việc, nên đến cơ quan công an trình báo. (Trí Nhân)

Kêu gọi đối tượng truy nã ra đầu thú

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang truy nã Đinh Văn Tuyển (SN 12/8/1978, HKTT: Đội 11, thôn Đường Hương, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, CMND số: 031049171, cấp ngày 5/3/2010, nơi cấp Công an TP. Hải Phòng), theo quyết định truy nã số 01/QĐTN-PC46.Đ4 ngày 8/1/2018, của Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kêu gọi người bị truy nã đến chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Ai biết được thông tin đối tượng truy nã đề nghị báo ngay cho Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (15 Trường Chinh, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, SĐT: 02543.852.340 hoặc 099.799.2668 gặp ĐTV Ngô Đình Hiếu) để trình báo.