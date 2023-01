AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 29/1, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại quán dê Hương Lộc (ấp 3, xã Bàu Lâm). Trước đó, anh N.H.Q.P. (SN 1990, trú tại huyện Xuyên Mộc) bị 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Trần Quốc P. (SN 2002), Lê Ngọc H. (SN 1998, trú tại huyện Xuyên Mộc) và Phạm Minh T. (SN 1985, trú tại tỉnh Long An) dùng kéo và đá đánh gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Trộm xe mô tô

Ngày 29/1, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục xử lý Lê Văn Dũng (SN 1995) và Nguyễn Thị Hồng Phát (SN 1992, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, tại trước nhà số 14 (Nguyễn Bảo, phường Thắng Nhì), 2 đối tượng trên đã trộm xe mô tô hiệu Yamaha Sirius biển số 67L2-208.15 của anh L.N.T. (SN 2004, trú tại TP. Vũng Tàu) rồi bán lấy tiền tiêu xài. (Lê Nguyễn)

Xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 29/1, Công an huyện Côn Đảo lập hồ sơ tiếp tục xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của nạn nhân, trong khoảng thời gian từ ngày 30/11/2022 đến 8/1/2023, bà T.T.T.L. (SN 1977, trú tại huyện Côn Đảo) tham gia góp 3 dây hụi với T.T.L.E. (SN 2001, trú tại huyện Côn Đảo) với số tiền 856 triệu đồng. Sau đó, bà L. phát hiện E. đã cùng gia đình trốn khỏi huyện Côn Đảo và không thanh toán toàn bộ số tiền hụi trên cho bà. (Trí Nhân)

Đá gà ăn tiền

Ngày 29/1, Công an TP. Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại bãi đất trống giáp ranh địa phận xã Hòa Long (TP. Bà Rịa) với xã Nghĩa Thành (huyện Châu Đức), lực lượng Công an thành phố bắt quả tang 6 đối tượng đá gá ăn tiền. Tang vật thu giữ 2 con gà, 1 cái cân, 2 cuộn băng keo và 15 triệu đồng. (Phước An)

Dâm ô với người dưới 16 tuổi

Ngày 29/1, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xử lý vụ dâm ô với người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của gia đình nạn nhân, đối tượng N.P.M. (SN 1979, trú hẻm 850, đường 30/4, phường 11, TP. Vũng Tàu) đã có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu N.Y.N. (SN 2010) tại nơi ở của M. (Sơn Khê)