Khởi tố vụ án giết người

Ngày 30/1, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi giết người xảy ra tại ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài. Trước đó, T.H.T (SN 1987, trú tại tỉnh Trà Vinh) đang ngủ tại chòi trong rẫy thì có 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) cầm 2 khẩu súng bắn 5 phát vào người. Anh T. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh). Sau khi xuất viện, anh T. đã đến cơ quan công an trình báo. (Nguyễn Văn)

Đánh bạc

Ngày 30/1, Công an huyện Đất Đỏ đã lập hồ sơ xử lý N.V.B.S (SN 1986), N.T.T (SN 1991) và D.T.N (SN 1985, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu tại nhà riêng của N., ở KP. Hải An, TT. Phước Hải. Tang vật thu giữ 20,87 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 30/1, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý N.Q.L (SN 2002, trú tại tỉnh Gia Lai) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và đối tượng tên Dũng (chưa rõ lai lịch) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại Ngã 3 Bàu Sen 2, đường Phan Chu Trinh, phường 2. Tang vật thu giữ 3 gói nhỏ nghi là ma túy. (Sơn Khê)

1 người tử vong do TNGT

Ngày 30/1, Công an huyện Long Điền tiếp tục điều tra nguyên nhân TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe ô tô biển số 72C-037... do T.V.Q (SN 1984, trú tại huyện Đất Đỏ) điều khiển đến giao lộ đường Bùi Công Minh và đường 16 thuộc KP.Long Bình, TT.Long Điền, thì xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số 72AL-011... do chị H.N.H (SN 2005) điều khiển chở theo chị Bùi P.Y.V (SN 2005, trú tại huyện Long Điền). Hậu quả, chị V. tử vong. (Trí Nhân)

Trộm cắp tài sản

Ngày 30/1, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà anh L.V.T (SN 1991) ở phường Long Tâm. Theo thông tin ban đầu, N.T.T.V. (SN 2001) là người làm thuê cho anh T. đã trộm tiền của anh này. Tại cơ quan công an, V. thừa nhận hành vi trộm cắp và giao nộp 19,3 triệu đồng. (Phước An)