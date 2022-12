Xóa tụ điểm ma túy xóm Lăng

Xóm Lăng (phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) được xem là điểm “nóng” về tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy của tỉnh. Tuy nhiên, với nỗ lực, quyết tâm chuyển hóa địa bàn, phường Thắng Nhì đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn, kéo giảm tệ nạn ma túy, góp phần từng bước làm trong sạch địa bàn.

Xóm Lăng với những con hẻm nhỏ, nhà cửa san sát.

Chúng tôi về xóm Lăng vào những ngày đầu tháng 12. Trong các con hẻm nhỏ nhà cửa san sát, xe máy đậu choán cả lối đi. Vài ba phụ nữ ngồi chuyện trò rôm rả bên quán cà phê cóc ven đường. Ngoài chợ Bến Đình tấp nập thuyền vào ra. Thi thoảng cơn gió biển ùa vào xóm nhỏ xua tan mệt mỏi của người dân xóm chài. Khác hẳn với vẻ ngoài yên bình, xóm Lăng lại là điểm “nóng” về ma túy.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng KP 5 (phường Thắng Nhì) cho biết, khu vực này có lăng thờ cá ông nên người dân gọi là xóm Lăng. Người dân khu vực này có trình độ dân trí thấp, nghề nghiệp không ổn định, chủ yếu lao động phổ thông và buôn bán nhỏ lẻ. Khu phố có nhiều hẻm nhỏ thông nhau, có mặt giáp kênh nên thường xuyên có tàu, ghe ghé để mua, bán hải sản. Vì vậy dễ phát sinh tệ nạn: đánh bài, đá gà, số đề... và đặc biệt là tội phạm ma túy. Trong thời gian qua, tình hình mua bán, sử dụng trái phép ma túy trên địa bàn diễn biến phức tạp gây mất an ninh trật tự (ANTT) địa bàn. Trước thực trạng trên, Ban Chỉ đạo 138 của phường xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt phá điểm “nóng” ma túy xóm Lăng. Bên cạnh biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an, khu phố và ban, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác các loại tội phạm. Vì vậy, hiện nay tình trạng tội phạm ma túy trên địa bàn giảm rõ rệt.

“Xóm Lăng” là điểm phức tạp về ma túy.

Ông Võ Văn Quyền, Bí thư Đảng ủy phường Thắng Nhì cho biết, xóm Lăng gồm khu phố 4 và 5 (phường Thắng Nhì) nơi được xem là điểm “nóng” về nạn buôn bán, sử dụng ma túy. Xóm Lăng mật độ dân cư đông đúc, nhiều nhà tạm sát kênh Bến Đình tạo điều kiện cho bọn tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động. Thêm vào đó, người dân xóm Lăng chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt hải sản nên lượng lao động tạm trú luôn biến động. Vì vậy, đối tượng xấu lợi dụng trà trộn vào để bán ma túy cho những người đi ghe, tàu. Tại đây, thường xuyên xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật ma túy, hình thành nhiều điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, gây mất ANTT, ảnh hưởng xấu tới đời sống, sinh hoạt của người dân.

Trong thời gian qua, UBND phường và các khu phố đã tuyên truyền sâu rộng tác hại của ma túy đến người dân. Đồng thời, Công an TP.Vũng Tàu, Công an phường Thắng Nhì thực hiện gần 1.000 lượt tuần tra kiểm soát, truy quét các đối tượng nghiện không có nơi cư trú ổn định; xây dựng kế hoạch triệt xóa, bắt và khởi tố hàng chục vụ, đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy. Chủ động xây dựng, triển khai có hiệu quả nhiều mô hình như: “Liên gia tự quản phòng chống tội phạm”, vận động xã hội hóa lắp đặt camera giám sát an ninh, mô hình phối hợp quản lý giáo dục đối tượng giữa công an và Hội Cựu chiến binh phường…

Từ 2021 đến tháng 10/2022, lực lượng chức năng đã bắt và khởi tố 26 vụ gồm 29 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; xử phạt vi phạm hành chính 47 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc 32 đối tượng. Đặc biệt, lực lượng chức năng bắt, khởi tố đối tượng chính trong tụ điểm phức tạp về ma túy xóm Lăng là Phạm Thị Phượng (SN 1980, tức Bình) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng nhiều đồng bọn trong đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Hiện nay, các đối tượng hoạt động về mua bán trái phép chất ma túy đã bị bắt hoặc không còn hoạt động, số con nghiện không còn đến xóm Lăng để mua ma túy.

Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp, tình hình tội phạm ma túy tại xóm Lăng đã được kiểm soát, trên địa bàn không còn điểm phức tạp về ma túy. Do đó, Công an TP.Vũng Tàu đã có báo cáo đề xuất Công an tỉnh loại điểm phức tạp về ma túy khu vực xóm Lăng, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN