TP.Vũng Tàu phân luồng giao thông phục vụ chương trình Noel

Để bảo đảm giao thông, an ninh trật tự cho chương trình “Noel - Sắc màu giáng sinh” năm 2022 diễn ra từ 15 giờ 30 phút đến 21 giờ 00 phút ngày 24/12 tại đường Quang Trung, đoạn từ đường Ba Cu đến Lê Lợi, UBND thành phố đã xây dựng phương án phân luồng giao thông, tạm dừng lưu thông tại một số tuyến đường và bố trí các bãi đỗ xe.

Cụ thể, tạm dừng lưu thông tại một số tuyến đường như sau:

- Toàn bộ mặt đường Quang Trung đoạn từ đường Bacu đến Lê Lợi để tổ chức chương trình “Noel - Sắc màu giáng sinh” năm 2022:

+ Thời gian từ: 15 giờ 30 phút đến 21 giờ 00 phút ngày 24/12.

+ Lộ trình thay thế: Phương tiện di chuyển theo các hướng đường Lê Lợi, Bacu trong quá trình diễn ra sự kiện.

- Phần mặt đường phía biển tuyến đường Quang Trung - Hạ Long - Thùy Vân (Công viên Cột Cờ Bãi Sau) để tổ chức sự kiện “Vũng Tàu Santa Run” năm 2022:

+ Thời gian từ: 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút ngày 24/12.

+ Lộ trình thay thế: Phương tiện di chuyển theo phần mặt đường phía núi tuyến đường Quang Trung - Hạ Long - Thùy Vân trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Toàn bộ mặt đường Quang Trung đoạn từ đường Bacu đến Lê Lợi để tổ chức sự kiện Ngày hội đồng diễn Lân - Sư - Rồng mở rộng năm 2023:

+ Thời gian từ: 08 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút ngày 01/01/2023 (Tết Dương lịch).

+ Lộ trình thay thế: Phương tiện di chuyển theo các hướng đường Lê Lợi, Bacu trong quá trình diễn ra sự kiện.

- Phần mặt đường phía biển tuyến đường Quang Trung - Hạ Long (đến chùa Hải Vân) để câu lạc bộ Lân - Sư - Rồng biểu diễn trên đường phố:

+ Thời gian từ: 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút ngày 01/01/2023 (Tết Dương lịch).

+ Lộ trình thay thế: Phương tiện di chuyển theo phần mặt đường phía núi tuyến đường Quang Trung - Hạ Long trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Toàn bộ mặt đường Thùy Vân đoạn từ đường Phan Văn Trị đến Phan Chu Trinh và toàn bộ mặt đường Hoàng Hoa Thám đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến Thùy Vân:

+ Thời gian từ: 17 giờ 30 phút ngày 31/12/2022 đến 01 giờ 00 phút ngày 01/01/2023 và thời gian từ: 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 01/01/2023.

+ Lộ trình thay thế qua đoạn đường Thùy Vân: Các phương tiện di chuyển theo tuyến đường Phan Chu Trinh, Võ Thị Sáu, Trần Quý Cáp trong quá trình diễn ra sự kiện.

UBND TP. Vũng Tàu giao UBND phường 1, các đơn vị liên quan đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông và bố trí khu vực giữ xe cho người dân và du khách tham gia vui chơi an toàn tại chương trình “Noel - Sắc màu giáng sinh” năm 2022.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH