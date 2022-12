Phối hợp bắt 2 tên cướp ở vùng giáp ranh Đồng Nai

Ngày 25/12, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai bắt 2 đối tượng cướp tài sản của người đi đường.

Các đối tượng gồm: Hồ Văn Phương (SN 1997, quê Kiên Giang), Nguyễn Quốc Huy (SN 1998, quê TP. Cần Thơ, tạm trú phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ). Các đối tượng đã được bàn giao cho Công an huyện Long Thành tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Phương và Huy tại cơ quan công an. (Ảnh: An ninh trật tự Long Thành)

Trước đó, chị Nguyễn Thị V. (SN 1979, trú tại huyện Long Thành) đi làm về đến đoạn đường vắng thuộc xã Phước Bình, huyện Long Thành thì bị 2 đối tượng lạ mặt điều khiển xe máy áp sát. Chúng hành hung và cướp tài sản khiến chị V. té xuống đường bị chấn thương sọ não bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành phối hợp với công an các địa phương nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án.

Tuy nhiên, các đối tượng gây án vào ban đêm, tại khu vực đường vắng nên rất khó xác định. Sau một thời gian trinh sát, triển khai các biện pháp nghiệp vụ Công an huyện Long Thành và Công an TX.Phú Mỹ đã bắt giữ được 2 nghi can là Phương và Huy.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, khai nhận trước đó, đã thực hiện 7 vụ cướp tài sản khác tại khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

SƠN KHÊ