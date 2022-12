Người dân dùng giấy tờ gì thay thế sổ hộ khẩu?

Thiết bị đọc mã QR và thiết bị đọc chíp trên thẻ CCCD mới * Trên bề mặt thẻ CCCD gắn chíp điện tử của mỗi công dân có một mã QR riêng của công dân. Công dân, cơ quan, tổ chức khi thực hiện giao dịch hành chính cần xác nhận thông tin về cư trú của công dân có thể sử dụng thiết bị đọc QR (theo tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành). Các thông tin mà thiết bị đọc mã QR có thể đọc được bao gồm: Số CCCD, số CMND 9 số; họ và tên; ngày sinh; giới tính; nơi thường trú; ngày cấp CCCD. * Thiết bị này do Bộ Công an nghiên cứu kết hợp sản xuất và đã cấp cho công an cấp huyện để sử dụng. Các thông tin mà thiết bị này đọc được bao gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quê quán; dân tộc; tôn giáo; quốc tịch; nơi thường trú; họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ, vợ hoặc chồng; số CMND đã được cấp; ngày cấp; ngày hết hạn (của thẻ CCCD); đặc điểm nhận dạng; ảnh chân dung; trích chọn vân tay; số thẻ CCCD (số định danh cá nhân).