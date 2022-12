Chiều 19/12, TAND tỉnh mở phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Thị Ngọc Huyền (SN 1986, ngụ TP.Bà Rịa) 12 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt của 2 tội danh là 16 năm tù.

Bị cáo Phạm Thị Ngọc Huyền bị tuyên phạt 16 năm tù vì lừa tiền cọc đất của hàng xóm.

Chiêu trò lừa hàng xóm

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2021, Huyền vay nợ nhiều người nên nảy sinh ý định làm giả giấy tờ nhà đất nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác để có tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Huyền lên mạng internet tìm người làm giả giấy tờ, rồi liên lạc, trao đổi với đối tượng (không rõ nhân thân, lai lịch) qua zalo về việc làm giả giấy tờ. Sau đó, Huyền cung cấp cho đối tượng thông tin cá nhân của mình và anh G (chồng Huyền). Huyền còn gửi hình các giấy CNQSDĐ mà bị cáo biết được trong quá trình môi giới, đầu tư bất động sản và cho vay đáo hạn ngân hàng để nhờ đối tượng này giúp làm giả 8 giấy tờ, tài liệu, gồm: 6 giấy CNQSDĐ giả và 2 hợp đồng (HĐ) công chứng ủy quyền giả với giá gần 18 triệu đồng.

Ngày 26/1/2022, Huyền mang 2 giấy CNQSDĐ và 2 HĐ ủy quyền công chứng giả đưa cho anh T. (ngụ TP.Bà Rịa, là hàng xóm cũ của Huyền) xem và nói dối 2 thửa đất trong giấy CNQSDĐ đã được Huyền nhận chuyển nhượng. Huyền đặt vấn đề muốn chuyển nhượng 2 thửa đất này cho anh T. với giá 2,5 tỷ đồng.

Để anh T. tin tưởng thực hiện giao dịch, Huyền dẫn anh T. đến xem 1 khu đất trống tại phường Phước Hưng (TP.Bà Rịa). Huyền nói với anh T. khu đất này là 2 thửa 543 và 544 được Huyền nhận chuyển nhượng và được người đứng tên trong giấy CNQSDĐ ủy quyền để thực hiện “lập và ký hợp đồng chuyển nhượng, đặt cọc, thế chấp, cho thuê…”.

Sau đó, Huyền ký các HĐ đặt cọc 2 thửa đất này và giao 4 giấy tờ nhà đất giả cho anh T. giữ làm tin. Do tin tưởng, anh T. đã chuyển 2 tỷ đồng để đặt cọc và bị Huyền chiếm đoạt.

15 ngày sau, không thấy Huyền ký HĐ chuyển nhượng theo thỏa thuận HĐ đặt cọc và Huyền cũng không trả lại tiền cọc, anh T. mang 2 giấy CNQSDĐ đi kiểm tra thì phát hiện giấy tờ giả nên tố cáo đến cơ quan công an. Số tiền chiếm đoạt Huyền chi tiêu cá nhân gần hết, chỉ khắc phục hậu quả cho anh T. 276 triệu đồng.

Lừa cả chị chồng

Quá trình giải quyết tố giác về tội phạm của bà C. (chị chồng bị cáo Huyền) và bà T. (ngụ TP.Bà Rịa), Cơ quan CSĐT còn phát hiện Huyền dùng 4 giấy CNQSDĐ giả để lừa đảo. Theo đó, khoảng tháng 2/2019 đến tháng 7/2021, Huyền nhiều lần vay bà C. với tổng số tiền 9,1 tỷ đồng. Quá trình làm ăn, vay mượn nên Huyền mất khả năng thanh toán, còn nợ lại bà C. hơn 3,5 tỷ đồng. Do bà C. nhiều lần đòi nợ nên Huyền đưa ra 4 giấy CNQSDĐ giả cho bà C. xem và nói dối chưa bán được những mảnh đất này. Tin giấy CNQSDĐ là thật, bà C. không gây áp lực trả nợ đối với Huyền.

Ngoài ra, biết Huyền kinh doanh bất động sản, bà T. đã góp vốn đầu tư và cho Huyền vay hơn 5,2 tỷ đồng. Do chưa có tiền trả, Huyền mang 3 giấy CNQSDĐ giả cho bà T. xem. Tin tưởng, bà T. chụp hình giấy tờ nhà đất giả do Huyền cung cấp để tìm người nhận chuyển nhượng nhằm kiếm lời.

Bà T. đã đưa nhiều người đến gặp Huyền để nhận chuyển nhượng đất nhưng đều bị Huyền lấy lý do từ chối. Thấy Huyền không thực hiện đúng thỏa thuận, bà C. và bà T. đã kiểm tra và phát hiện giấy tờ đất Huyền cho họ xem đều là giả nên tố cáo tới cơ quan công an.

Tại phiên xét xử, bị cáo Huyền thừa nhận hành vi sai trái của mình, đúng tội danh mà cáo trạng cáo buộc. HĐXX nhận định, hành vi bị cáo đủ cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Hành vi của bị cáo xâm phạm đến quyền quản lý tài sản của người khác, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính và hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước và các tổ chức. Vì vậy cần có hình phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để răn đe.

Đối với hành vi dùng 4 giấy CNQSDĐ giả để bà C. và T. xem nhằm chứng minh nợ vay số tiền góp vốn được đầu tư vào đất đai mà các bên đã thỏa thuận là quan hệ trong giao dịch dân sự. Do Huyền không dùng giấy tờ giả này để thực hiện hành vi trái pháp luật, chiếm đoạt tài sản của bà C. và T. do đó không có căn cứ để xử lý hình sự bị cáo.

Căn cứ vào số tiền chuyển qua tài khoản, xác định anh T. chuyển cho bị cáo Huyền 1,8 tỷ đồng. Bị cáo Huyền đã chuyển trả vào tài khoản vợ anh T. 276 triệu đồng nên bị cáo còn phải khắc phục trả anh T số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN