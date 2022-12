Bắt các đối tượng tàng trữ trái phép pháo nổ

Ngày 3/12, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ tàng trữ trái phép pháo nổ xảy ra trên địa bàn.

Các đối tượng cùng tang vật

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 2/12, Công an xã Bình Châu phối hợp Đội Điều tra hình sự-Công an huyện Xuyên Mộc tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn. Khi đến khu vực cầu Suối Đá, ấp Bình Tiến, xã Bình Châu phát hiện V.H.T., (SN 2005, trú tại ấp Bình Tiến, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện T., có hành vi tàng trữ trai phép 4 bệ pháo nổ.

Cơ quan công an làm việc với 1 đối tượng

Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng chức năng phối hợp với Công an xã Hòa Hiệp bắt giữ N.N.H., (SN 1996) và V.C.C., (SN 2004, trú tại xã Hòa Hiệp) và thu giữ thêm 20 bệ pháo nổ. Tổng cộng cơ quan công an đã thu giữ hơn 40kg pháo nổ do các đối tượng tàng trữ trái phép.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do bản thân không có việc làm ổn định nên mua pháo từ các nơi về tàng trữ để bán cho những người có nhu cầu sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sắp tới.

Những bệ pháo bị lực lượng công an bắt giữ

Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép đã và đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất trật tự an toàn xã hội, gây rủi ro cho sức khỏe và tính mạng con người. Để ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về pháo, trong thời gian tới, Công an huyện Xuyên Mộc sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo nổ trái phép trên địa bàn.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THANH HỒNG