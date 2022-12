Bắt 6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý

Khoảng 23 giờ đêm 5/12, Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Công an phường 5 tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín bảo đảm an ninh trật tự địa bàn. Khi đến đoạn đường Bạch Đằng, phường 5, lực lượng công an phát hiện 6 đối tượng có biểu hiện nghi nên mời về trụ sở công an phường làm việc.

Lực lượng công an làm việc với 1 đối tượng

Qua test nhanh lực lượng chức năng phát hiện cả 6 trường hợp đều dương tính với chất ma tuý. Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vừa cùng nhau sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo đó, lực lượng công an đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 5 đối tượng và lập hồ sơ giáo dục tại địa phương đối với 1 đối tượng.

Tin, ảnh: SƠN KHÊ