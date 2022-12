AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 20/12, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Võ Chí Long Nhật (SN 2007, quê tỉnh Quảng Bình) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại ấp Hải Sơn (xã Phước Hưng). Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy tổng hợp dạng khay.

.Ngày 20/12, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triệt phá thành công 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 11,1g ma túy. Trong đó, 2 vụ xảy ra tại tại khu vực đường Võ Thị Sáu và đường 30/4 (TP. Vũng Tàu), 1 vụ xảy ra tại khu vực ngã ba đường Tôn Thất Thuyết - Bùi Công Minh (KP.Phước Điền, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ). (Nhân Đoàn, Trí Nhân)

Cá độ bóng đá

Ngày 20/12, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ vụ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Zalo xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn T. (SN 1989), Thiềm Minh L. (SN 1989), Lâm Văn Th. (SN 1989), Nguyễn Thành K., (SN 1984, trú tại huyện Đất Đỏ) đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua Zalo, với tổng số tiền 13 triệu đồng. (Sơn Khê)

Hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Ngày 20/12, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục xác minh, xử lý vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, do quen biết từ trước, ngày 28/10, B.V.Th. (SN 2008, chỗ ở TP.Vũng Tàu) nhắn tin qua Facebook hẹn N.N.T. (SN 2011, chỗ ở gần Th.) đi ra khu vực phía sau nơi ở và thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Với thủ đoạn như trên, ngày 29/10, Th. tiếp tục thực hiện hành vi quan hệ tình dục với T. thì bị gia đình nạn nhân phát hiện và trình báo công an. (Nguyễn Văn)

Trộm tài sản

Ngày 20/12, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, kẻ gian đột nhập vào trạm viễn thông (thôn Bình Sơn, xã Đá Bạc), trộm 8 bình ắc quy hiệu AccuVion, tổng trị giá hơn 47 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Yêu cầu bị hại đến làm việc

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiến hành điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, thông qua hình thức vay mượn tiền, xảy ra vào năm 2011. Bị can Nguyễn Thị Diệu Hạnh (SN 1971, trú tại 145/15 Bình Giã, phường 8, TP.Vũng Tàu). Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu bị hại trong vụ án là Lê Thị Nữ (SN 12/06/1973, cố CMND: 273394980, Cấp ngày: 8/5/2007, Nơi cấp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, HKTT: 401, khu nhà ở Viettubes, phường 9, TP.Vũng Tàu), đến Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (189, Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, gặp Điều tra viên Nguyễn Hữu Cảnh, SĐT: 0967.533.020 hoặc 0909.454.125) để làm việc giải quyết về vấn đề bồi thường dân sự trong vụ án. Sau 30 ngày (kể từ ngày ra thông báo này), nếu Lê Thị Nữ không có mặt để làm việc, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.