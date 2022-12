AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm tài sản

Ngày 18/12, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Trần Minh Cường (SN 1988), Nguyễn Văn Chì (SN 1992, trú tại tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Văn Phó (SN 1987, quê tỉnh Cà Mau) đến trạm phát sóng viễn thông Mobifone tại KP. Vạn Hạnh (phường Phú Mỹ), phá khóa cửa trộm 4 bình ắc quy. Khi các đối tượng đi tiêu thụ, thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện 9 vụ trộm cắp bình ắc quy tại các trạm viễn thông khác trên địa bàn TX.Phú Mỹ, cùng các đối tượng: Võ Văn Đạo (SN 1990, trú tại tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Khang (SN 1994, quê TP. Cần Thơ), Nguyễn Ngọc Hương (SN 1979, quê tỉnh Thái Nguyên). (Nguyễn Văn)

Cướp giật tài sản

Ngày 18/12, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ cướp giật tài sản xảy ra tại đường nông thôn thuộc ấp Suối Lê (xã Tân Lâm). Tại địa điểm trên, ông T.A.N. (SN 1962, trú tại huyện Xuyên Mộc) đã bị 2 đối tượng đi xe mô tô (chưa rõ lai lịch) cướp giật 1 sợi dây chuyền vàng 18K. (Phước An)

Xe ô tô bị đâm khi đang dừng đèn đỏ

Ngày 18/12, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ điều tra nguyên nhân vụ va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn khiến 2 xe ô tô hư hỏng nặng. Trước đó, xe ô tô biển số 60C-125.. do Trần Minh L. (SN 1997, quê tỉnh Cà Mau) điều khiển lưu thông trên QL51. Khi đến khu vực ngã ba QL51 và đường vào khu Liên Cảng Cái Mép (KP.Tân Lộc, phường Phước Hòa) thì tự đâm vào đuôi xe ô tô biển số 72A-587.. do Vũ Quang M. (SN 1998, trú tại TP. Vũng Tàu) đang dừng đèn đỏ. Hậu quả, 2 xe ô tô bị hư hỏng nặng. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 18/12, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý xảy ra tại ấp Lò Vôi (xã Phước Hưng). Tại địa điểm trên, lực lượng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh bắt quả tang Lê Văn Thuận (SN 1996, trú tại huyện Xuyên Mộc) đang tàng trữ 0,36g ma túy. (Trí Nhân)

Cho vay lãi nặng

Ngày 18/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, từ tháng 10 đến nay, Phan Thị Ngọc Hân (SN 1986, trú tại TP.Hồ Chí Minh) đã cho 68 trường hợp vay lãi nặng. Qua làm việc, cơ quan công an xác định được 6 trường hợp vay của Hân 211 triệu đồng. Đối tượng đã thu lợi bất chính của 6 trường hợp này là gần 35 triệu đồng. (Lê Nguyễn)