AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 13/12, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại quán hủ tiếu cạnh Trường TH Tóc Tiên (thuộc ấp 3, xã Tóc Tiên), Ngô Xuân Trường (SN 1986, trú tại TX. Phú Mỹ) đã dùng 1 ống sắt đánh nhiều nhát vào người ông N.V.T. (SN 1965, trú tại TX. Phú Mỹ) gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 13/12, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Phan Xuân Hùng (SN 1995, trú tại TP. Bà Rịa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua xác minh được biết, tại khu vực hẻm không số thuộc đường số 11A (ấp Phước Tân 2, xã Tân Hưng), lực lượng Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang Hùng tàng trữ trái phép 1 gói nilon hàn kín chứa chất kết tinh không màu trong suốt nghi là ma túy đá. (Lê Nguyễn)

Giao cấu với trẻ em

Ngày 13/12, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, khoảng tháng 11/2020, cháu T.T.M.H. (SN 2007, trú tại huyện Long Điền) và Nguyễn M.H. (SN 2001, quê tỉnh Cà Mau) sống chung với nhau như vợ chồng tại một phòng trọ trên địa bàn phường Hắc Dịch. Tại đây, Nguyễn M.H. đã quan hệ tình dục với cháu H., dẫn đến H. có thai và sinh con vào ngày 25/9/2022. (Phước An)

Ghi số đề

Ngày 13/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Trần Mạnh Hùng (SN 1987, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề cho Nguyễn Văn H. (SN 1974, trú tại TP Vũng Tàu) tại tiệm bán vé số Hùng Phát (đường 30/4, phường 12) với số tiền 3,6 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận, đã ghi số đề cho các con bạc khác vào ngày 9/12, với số tiền hơn 15 triệu đồng. Qua điều tra, Công an TP.Vũng Tàu triệu tập một số đối tượng liên quan đến làm việc. (Sơn Khê)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 13/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 59T1-793.. do anh Đ.N.H. (SN 1976, trú tại TP. Vũng Tàu) điều khiển lưu thông trên đường 3/2. Khi đến khu vực trước số 2 (đường 3/2) thì xảy ra TNGT với xe mô tô biển số 59D-221.., do ông Nguyễn P.H. (SN 1970, quê tỉnh Bình Dương) điều khiển. Hậu quả, anh N.H. tử vong. (Trí Nhân)