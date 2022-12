AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 6/12, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, anh Nguyễn T.V. (SN 1985) đang ở nhà tại Ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp, thì Nguyễn Văn Cường (SN 1990, trú tại huyện Xuyên Mộc) mang theo 1 khẩu súng hơi đi cùng 3 đối tượng khác đến tìm. Cường dùng súng hơi bắn vào nhà gây thương tích cho anh V. rồi bỏ đi. (Nguyễn Văn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 6/12, Công an huyện Côn Đảo lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại khu 10, huyện Côn Đảo. Trước đó, lực lượng công an phát hiện Phan Quỳnh Nhi (SN 1992, trú tại TP. Hồ Chí Minh) có biểu hiện nghi vấn nên đã mời về cơ quan làm việc. Tại đây, Nhi khai nhận đã mua 1 gói ma túy đá của Huỳnh Thanh Phương (SN 1985, quê tỉnh Kiên Giang) và Trịnh Việt Thiên Lâm (SN 1983, trú tại huyện Châu Đức). (Văn Anh)

Trộm tài sản

Ngày 6/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh được biết, cháu La T.B.T. (SN 2010) và La T.B.Tr. (SN 2015) đang ở nhà trọ trong hẻm 40 Bạch Đằng, phường 5, thì một nam thanh niên đến xin nước uống rồi trộm máy tính bảng.

Qua điều tra, Công an TP. Vũng Tàu xác định, đối tượng thực hiện hành vi trên là Nguyễn Văn Chung (SN 1980, quê tỉnh Nam Định). Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Chung. (Lê Nguyễn)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 6/12, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Cao Chí Bảo (SN 1999, quê tỉnh An Giang) sử dụng CMND của người khác để mở thẻ lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 triệu đồng của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt. (Phước An)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án “Cướp giật tài sản” trên địa bàn TP.Vũng Tàu do Trần Thông Thái cùng đồng bọn thực hiện, Cơ quan CSĐT công an TP.Vũng Tàu đã thu giữ tài sản liên quan đến vụ án như sau: Xe mô tô hiệu Yamaha Exciter màu trắng - xanh, biển số: 59K2 - 676.15, số khung: RLCEAS9A0CY027868; số máy: 1S9A027876; Xe mô tô hiệu Yamaha Exciter màu đỏ - đen - vàng, biển số: 61C1 - 064.11, số khung: 001870, số máy: 1S9A-001880; Xe mô tô hiệu Yamaha Exciter màu đỏ - đen, biển số: 61F1 - 327.33, số khung: S9407Y008454, số máy: 1S94008454; Xe mô hiệu Suzuki GD110HU màu xám, biển số: 50N2 - 250.01, số khung: RLSNE43LNNV103259, số máy: E467D2R31886; Xe mô tô hiệu Honda Airblade màu đỏ - đen, biển số: 59N1 - 849.42, số khung: 11EY-401091, số máy: JF64E-5101138; Xe mô tô hiệu Yamaha Exciter màu đen - xám, biển số: 59U2 - 370.64, số khung: S9407003645, số máy: 1S94003645; Xe xe mô tô hiệu Yamaha Sirius màu đen, biển số: 61H1 - 474.67, số khung: RLCUE322JI110271, số máy: E3X9E537123; Xe mô tô hiệu Yamaha Sirius màu đen, biển số: 61D1 - 215.38, số khung: C630CY613700, số máy: 5C63-613759; Xe mô tô hiệu Honda Vario màu đen biển số 59V2 - 904.11; số khung: MH15FV111JK837427; số máy: JFV7E1842944; Xe máy kiểu dáng Wave màu xanh, biển số: 59E1 - 145.85, số khung: RRKWCHOVM6XY05298, số máy: V25152FMH.

Ai là chủ sở hữu các xe nói trên liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu (số 01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 02543. 856241 hoặc 0904096060 gặp ĐTV Nguyễn Văn Thanh) để giải quyết.