Trộm cắp tài sản

Ngày 7/11, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Công ty StarFlex thuộc Ấp 1, xã Tóc Tiên, do Lê Đức Lý (SN 1985, quê tỉnh Nghệ An) và Phạm Đình Hiền (SN 1996, trú tại TX. Phú Mỹ) là công nhân của công ty trên thực hiện. Tài sản bị chiếm đoạt gồm 21 cuộn bạt trị giá khoảng 139 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 7/11, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng. Trước đó, lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang Trần Anh Huấn (SN 1984, trú tại huyện Long Điền) tàng trữ trái phép 6 gói ma túy đá, 1 cân điện tử và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. (Lê Nguyễn)

TNGT 1 người tử vong

Ngày 7/11, Công an TP.Bà Rịa tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 59A3-015.. do anh T.Đ.H (SN 1983, trú tại TP. Vũng Tàu) điều khiển lưu thông trên QL56. Khi đến Km 44+400, thuộc ấp Bắc 2, xã Hoà Long, thì xảy ra TNGT với xe ba bánh biển số 60X6-05.. do ông P.C.H.P (SN 1967, trú tại TP. Bà Rịa) điều khiển. Hậu quả, anh H., tử vong. (Phước An)

Truy tìm chủ phương tiện xe máy

Ngày 7/11, Công an TX.Phú Mỹ ra thông báo truy tìm xe máy nhãn hiệu Yamaha, loại Exciter, màu xanh trắng, có gắn biển số 29D2 - 006.44, có số khung RLCE55P10CY092805, số máy 55P1092815. Đây là phương tiện mà các đối tượng sử dụng để thực hiện vụ “cướp giật tài sản” xảy ra vào ngày 20/5 và 23/5/2022 sau đó bị Công an TX. Phú Mỹ thu giữ.

Cơ quan CSĐT Công an TX. Phú Mỹ thông báo cho các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của chiếc xe máy trên mang theo các loại giấy tờ có liên quan đến Công an TX. Phú Mỹ để làm việc. Liên hệ Cán bộ điều tra Vũ Viết Hoàng- SĐT 0906756679.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có cá nhân, tổ chức nào đến nhận, Cơ quan CSĐT Công an TX. Phú Mỹ sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.