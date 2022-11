Triển khai thực hiện Nghị định 53 về Luật An ninh mạng

UBND tỉnh vừa có văn bản số 206/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện bảo đảm bám sát các nội dung của Nghị định 53. Lấy việc bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân là mục tiêu để phát huy hơn nữa các nguồn lực sẵn có trong công tác bảo đảm an ninh mạng. Tiếp tục phát triển lĩnh vực an ninh mạng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, đoàn thể và địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; xây dựng triển khai thực hiện Nghị định số 53 trong cơ quan, đơn vị theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Theo UBND tỉnh, mục đích triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định tại Nghị định số 53 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, vận dụng thực hiện nghiêm túc.

Quá trình thực hiện bảo đảm tuân thủ quy định của các điều ước quốc tế và quy định của tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia.

TIỂU THIÊN