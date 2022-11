Tội phạm cướp giật ngày một manh động, liều lĩnh

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Bên cạnh công tác điều tra, truy bắt các đối tượng của lực lượng công an, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của mình.

Đối tượng Nhi (trái) và Quang cùng phương tiện sử dụng để đi cướp giật tài sản.

Giật điện thoại, dây chuyền

Theo Công an tỉnh, 9 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 25 vụ cướp giật tài sản. Thủ đoạn cướp giật của các đối tượng ngày càng manh động, liều lĩnh. Nhiều đối tượng từ các tỉnh, thành khác đến địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu hoạt động làm phức tạp thêm tình hình. Tài sản mà các đối tượng cướp giật thường nhắm đến là điện thoại di động, dây chuyền vàng...

Đơn cử mới đây vào khoảng 6 giờ ngày 23/10, ông T.Đ.N. (trú tại TP.Vũng Tàu) đang đi xe mô tô trên đường Phạm Hồng Thái. Khi đến đoạn đường trước số 195 Phạm Hồng Thái thì bị 2 đối tượng Nguyễn Văn Quang (SN 1997) và Nguyễn Hà Nhi (SN 1994, cùng trú tại huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh) điều khiển xe máy áp sát cướp giật sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 20 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP. Vũng Tàu đã triển khai lực lượng trích xuất camera phối hợp công an các địa phương khác truy bắt đối tượng. Vì vậy, chỉ sau ít giờ gây án, các đối tượng đã bị Công an xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ bắt giữ tại khu vực ngã ba thôn Phước Thành, xã Tân Hòa và bàn giao Công an TP. Vũng Tàu xử lý.

Trước đó, do không có tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân, nên Nguyễn Kim Toàn (SN 2004, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Nghĩ là làm, ngày 13/9, Toàn đến nhà bạn mượn xe mô tô Honda Vision làm phương tiện đi cướp giật.

Khi đi đến TT. Long Hải, Toàn phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe mô tô đi một mình, túi quần bên phải có chiếc điện thoại hiệu Iphone 12 Promax lộ ra ngoài một nửa. Toàn điều khiển xe áp sát xe người phụ nữ, dùng tay giật lấy chiếc điện thoại di động, cùng 1,5 triệu đồng tiền mặt đằng sau ốp lưng điện thoại. Sau khi chiếm đoạt tài sản của nạn nhân, đối tượng đã mang điện thoại đi cầm cố với giá 13 triệu đồng, đem đi trả nợ và tiêu xài cá nhân. Nhận được tin báo tố giác, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Long Điền nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh và bắt giữ Nguyễn Kim Toàn.

Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác

Trung tá Dương Văn Tuân, Phó đội trưởng Đội Điều tra Hình sự-Kinh tế-Ma túy, Công an huyện Long Điền cho biết, thủ đoạn của các đối tượng cướp giật tài sản tuy không mới, nhưng tính chất manh động, liều lĩnh hơn.

Chúng thường sử dụng xe mô tô phân khối lớn, có trường hợp gắn biển số giả để gây án nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an. Các đối tượng thường đi 1 mình hoặc 2 người dạo quanh các tuyến đường, nếu phát hiện “con mồi” thì nhanh chóng áp sát cướp giật rồi tăng ga bỏ chạy. Một số đối tượng gây án là người địa phương và một số người từ tỉnh, thành khác tới. Những đối tượng này có điểm chung là không công ăn việc làm, mới ra tù hoặc nghiện ma túy; lêu lổng, không chí thù làm ăn nhưng lại muốn có tiền tiêu xài nên làm liều.

Bên cạnh đó, một số người dân chưa có ý thức bảo vệ tài sản của mình, để lộ sơ hở, mất cảnh giác. Một số người khi tham gia giao thông để điện thoại, tư trang không cẩn thận, thậm chí vừa đi xe vừa nghe điện thoại, điện thoại hở một phần ra ngoài túi.

Trung tá Dương Văn Tuân khuyến cáo, người dân tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe mô tô. Nếu cần thiết thì có thể dừng xe tại nơi an toàn để nghe điện thoại. Khi đeo trang sức hoặc điện thoại, đồ dùng cá nhân có giá trị, trong quá trình tham gia giao thông nên để ở những vị trí mà kẻ gian khó quan sát thấy. Trường hợp bị cướp giật tấn công cần phải bình tĩnh để đảm bảo an toàn cho mình và người xung quanh, rồi tri hô, đồng thời cố gắng nhận dạng người, xe, biển số xe… để trình báo cơ quan công an điều tra, truy bắt các đối tượng.

Hoạt động của đối tượng cướp, cướp giật tài sản thường mang tính manh động, cơ hội. Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm hình sự (trong đó có tội phạm cướp giật tài sản người đi đường), ma túy, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN