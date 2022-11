Thi hành bản án cưỡng chế sau 5 năm trì hoãn

Sáng 30/11, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc phối hợp cùng Công an huyện thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với gia đình ông Nguyễn Văn H. (SN 1952) và bà Đinh Thị Q. (SN 1958, vợ ông H.) ngụ tại tổ 1 (ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) sau 5 năm trì hoãn.

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Chi Cục trưởng Chi cục THADS huyện Xuyên Mộc phối hợp cùng các đơn vị liên quan đọc quyết định “Cưỡng chế giao quyền sử dụng đất” đối với gia đình ông H.

Theo đó, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện tiến hành cưỡng chế khu đất có diện tích 2.894m2 thuộc các thửa: 180, 181, 237, 615, 616 tờ bản đồ số 34 (xã Phước Thuận) đối với gia đình ông H. (theo Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS ngày 14/11/2022 về việc “Cưỡng chế giao quyền sử dụng đất”).

Đây là khu đất có hơn 60m mặt tiền trên đường tỉnh lộ 328, đoạn cách ngã tư Hồ Tràm khoảng 100m, được gia đình ông H. cho người thân, họ hàng kinh doanh, thu gom phế liệu từ nhiều năm nay.

Trước đó, năm 2011, chị Tô Lê Diễm Hằng (SN 1993) mua thửa đất này và có giấy tờ mua bán rõ ràng. Sau đó, chị Hằng được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật. Lúc này, giữa chị Hằng và gia đình ông H. xảy ra tranh chấp.

Năm 2017, chị Hằng đã làm đơn khởi kiện và yêu cầu vợ chồng ông H. phải trả lại đất, di dời toàn bộ tài sản trên đất chị đã mua. Tuy nhiên, gia đình ông H. không thực hiện mà vẫn tiếp tục lấn chiếm, sử dụng toàn bộ diện tích 2.894m2 và xây dựng nhiều công trình như: nhà cấp 4, dãy phòng trọ, các kiot, bãi chứa phế liệu.

Vụ việc nêu trên đã được đưa ra xét xử tại TAND huyện Xuyên Mộc. Từ tài liệu các bên cung cấp tại phiên tòa, TAND huyện nhận định, thửa đất là đất hợp pháp của chị Hằng và có giấy tờ nguồn gốc rõ ràng. Việc những người đang sinh sống tại khu đất này tự ý xây dựng các công trình trên đất là có; gia đình ông H. cũng không có tài liệu chứng minh khu đất thuộc sở hữu của gia đình ông.

Do vậy, TAND huyện Xuyên Mộc ra bản án số 29/2017/DS-ST ngày 15/6/2017, yêu cầu gia đình ông H. phải di dời toàn bộ nhà, vật kiến trúc có trên đất để giao đất lại cho chị Hằng, nhưng hơn 5 năm qua bản án vẫn chưa được thi hành. Nguyên nhân, gia đình ông H. không đồng ý với bản án và cho rằng, tòa kết luận sai, không đúng thực tế nên không tự nguyện thi hành.

Các công trình trên diện tích đất rộng 2.894m2 được tháo dỡ theo quyết định thi hành án.

Từ năm 2017 đến nay, Chi cục THADS huyện Xuyên Mộc phối hợp cùng UBND xã Phước Thuận và các cấp, ngành huyện Xuyên Mộc nhiều lần họp, vận động, giải đáp vướng mắc với gia đình ông H. nhưng đều không thành công. Bà Oanh (mẹ chị Hằng, người được ủy quyền) cũng cam kết sẽ hỗ trợ số tiền 2 tỷ đồng để gia đình ông H. tự nguyện tháo dỡ, sớm trả lại đất. Thế nhưng, mọi phương án hòa giải đều không hiệu quả.

Sau nhiều lần trì hoãn, sáng 30/11, Chi cục THADS huyện Xuyên Mộc phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành cưỡng chế đối với gia đình ông H.

Để bảo đảm an toàn, Công an huyện Xuyên Mộc đã điều động xe chữa cháy, xe cứu thương cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ có mặt bảo vệ quá trình thi hành cưỡng chế. Khu vực thi hành cưỡng chế cũng được Đội CSGT huyện Xuyên Mộc và Công an xã Phước Thuận lập chốt chặn, hạn chế người ra vào. Các vật dụng trong nhà và công trình mái tôn đã cơ bản được tháo dỡ, dời đi nơi khác. Buổi thi hành quyết định cưỡng chế diễn ra suôn sẻ và trật tự ổn định.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN