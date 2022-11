Công an huyện Long Điền vừa tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn triển khai mô hình “Kết nối mạng xã hội-Bình yên cho mỗi gia đình” cho 220 người tại TT.Long Hải.

Việc triển khai sâu rộng mô hình trên nhằm áp dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; cung cấp thông tin hướng dẫn, giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của lực lượng công an; thông tin tình hình và kết quả công tác nổi bật của lực lượng công an; tuyên truyền cho người dân nhận thức rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; hướng dẫn, vận động nhân dân tự giác phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đồng thời, người dân có thể tương tác trực tiếp với lực lượng công an qua Zalo để gửi thông tin, hình ảnh, video… phản ánh tình hình an ninh trật tự, các vấn đề liên quan đến tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội ở địa phương, qua đó lực lượng công an kịp thời nắm tình hình, xử lý các vấn đề phức tạp, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

SƠN KHÊ