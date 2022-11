Bắt giữ hai anh em thực hiện hàng loạt vụ trộm tài sản

Ngày 17/11, Công an tỉnh đã bàn giao 2 đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm tài sản trên địa bàn trong và ngoài tỉnh cho Công an huyện Châu Đức, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra làm rõ. 2 đối tượng này là anh em ruột, sau khi trộm cắp tài sản đã đưa cho người nhà đi tiêu thụ tang vật.

Trước đó, từ tháng 4 đến 9/2022, trên địa bàn các huyện: Châu Đức, Đất Đỏ, Xuyên Mộc xảy ra nhiều vụ mất trộm tài sản. Chủ yếu là các cửa hàng bán điện thoại ven đường, tuyến đường liên xã… với những thủ đoạn giống nhau. Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh đã phối hợp cùng Công an các huyện liên quan tiến hành trích xuất camera, truy xét nhóm đối tượng gây án này.

Trịnh Thanh Sơn (trái, SN 1990) và Trịnh Thanh Nhàn (SN 1986, anh ruột Sơn,cùng ngụ huyện Cẩm Mỹ) tại cơ quan công an.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, PC02 đã phát hiện Trịnh Thanh Nhàn (SN 1986) và Trịnh Thanh Sơn (SN 1990, em ruột Nhàn, cùng ngụ huyện Cẩm Mỹ) có biểu hiện nghi vấn khi thường xuyên di chuyển đi huyện Cẩm Mỹ qua địa bàn tỉnh. Qua thu thập chứng cứ, công an xác định Nhàn và Sơn là kẻ đột nhập vào nhà dân và các cửa hàng bán điện thoại thời gian qua. Quá trình phá án, lực lượng chức năng phát hiện, sau khi trộm cắp tài sản, cả hai giao cho 10 người khác bán điện thoại hoặc tiêu thụ tài sản.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn xác định Mai Tâm (SN 1982, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã cùng hai anh em Nhàn, Sơn thực hiện nhiều vụ trộm trên địa bàn tỉnh.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng khai nhận đã dùng xà beng, đèn khò cùng nhiều vật dụng khác để bẻ mối hàn, rồi đột nhập vào nhà dân, cửa hàng trộm tài sản.

Điển hình, vụ trộm mà Nhàn và Sơn thực hiện gần đây với tổng giá trị 1,2 tỷ đồng, khi cả hai đột nhập vào cửa hàng TGDĐ lấy đi 44 ĐTDĐ tại huyện Xuân Lộc.

Hiện Cơ quan CSĐT huyện Châu Đức đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Nhàn và Sơn về tội “Trộm cắp tài sản”; 3 đồng phạm khác về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Công an huyện Xuyên Mộc cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Tâm cũng về hành vi trộm cắp tài sản.

Tin, ảnh: TRẦN TIẾN