Xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Ngày 27/10, Công an TP.Vũng Tàu cho biết, đã lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 22 giờ 15 phút ngày 24/10, tại khu vực giao nhau giữa đường Võ Thị Sáu và Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tarn, TP. Vũng Tàu xảy ra vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng của hai nhóm thanh thiếu niên, gây ảnh hưởng xấu đến ANTT.

Qua điều tra truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu đã mời các đối tượng có liên quan lên làm việc.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, do có mâu thuẫn từ trước, tối 24/10, Nguyễn Duy Phong (SN 2002, trú tại phường Nguyễn An Ninh) nhắn tin cho Lê Trọng Phát (SN 2007, trú tại phường 5) hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Trước khi đi, Phong rủ thêm gần 10 đối tượng khác, mang theo 2 dao tự chế, hẹn nhóm của Phát đến khu vực đồi Ngọc Tước, đường Võ Thị Sáu để đánh nhau.

Đối tượng Nguyễn Duy Phong.

Khi đến nơi, do không gặp được nhóm của Phát nên Phong quay xe hướng ra đường Võ Thị Sáu thì gặp nhóm của Phát có mang theo hung khí. Thấy vậy, nhóm của Phong đuổi theo đến khu vực đường Võ Thị Sáu giao với đường Hoàng Hoa Thám thì nhóm của Phát tự va chạm xe vào nhau ngã xuống đường.

Sau đó, Phong xông tới dùng dao tự chế chém nhóm của Phát. Những người còn lại trong nhóm của Phong nhặt gạch đá ở đường đi ném vào nhóm đối thủ. Nhóm của Phát cũng dùng dao tự chế, gạch, đá đánh trả. Khi nghe tiếng tri hô “công an đến”, 2 nhóm bỏ chạy.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Lê Trọng Phát.

Xét thấy hành vi của các đối tượng trên có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng, ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng. Đồng thời, ra quyết định tạm giữ đối với 5 đối tượng để điều tra, xác minh về hành vi “gây rối trật tự công cộng”; tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý các đối tượng có liên quan.

Hung khí được cơ quan chức năng thu giữ trong vụ án.

Tin, ảnh: TRUNG HUY-TRÍ NHÂN