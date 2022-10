Xóm Lăng không còn phức tạp về ma túy

Ban Chỉ đạo 138 phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu vừa tổ chức hội nghị tổng kết giai đoạn 1 công tác phối hợp đấu tranh triệt phá điểm ma túy “Xóm Lăng” thuộc KP 4 và KP 5 phường Thắng Nhì.

Theo báo cáo tại hội nghị, địa bàn Xóm Lăng có nhiều hẻm nhỏ, hẹp thông nhau, mật độ dân cư đông đúc, nhiều nhà tạm sát kênh Bến Đình nên tạo điều kiện cho bọn tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động. Tại đây, thường xuyên xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật ma túy, hình thành nhiều điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, gây mất ANTT, ảnh hưởng xấu tới đời sống, sinh hoạt của người dân.

Trước tình hình trên, Công an TP.Vũng Tàu đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, lập lại ANTT trên địa bàn Xóm Lăng. Tháng 8/2022, Công an TP.Vũng Tàu và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy-Công an tỉnh đã phối hợp các đơn vị Biên phòng Bến Đá, Biên phòng Cửa khẩu cảng, Phòng ma túy Biên phòng tỉnh, Đoàn đặc nhiệm CSB số 3, Phòng ma túy Bộ tư lệnh CSB vùng 3 tổ chức hội nghị phối hợp các lực lượng để đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với tội phạm ma túy tại khu vực này.

Song song đó, Công an TP.Vũng Tàu, Công an phường Thắng Nhì thực hiện gần 1.000 lượt tuần tra kiểm soát, truy quét các đối tượng nghiện không có nơi cư trú ổn định; xây dựng kế hoạch triệt xóa, bắt và khởi tố hàng chục vụ, đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy. Đồng thời, Ban Chỉ đạo 138 phường Thắng Nhì cũng đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn về ma túy; chủ động xây dựng và triển khai có hiệu quả nhiều mô hình như “Liên gia tự quản phòng chống tội phạm”, vận động xã hội hóa lắp đặt camera giám sát an ninh, mô hình phối hợp quản lý giáo dục đối tượng giữa công an và Hội Cựu chiến binh phường…

Với việc thực hiện đồng bộ các biện pháp, tình hình tội phạm ma túy tại Xóm Lăng đã được kiểm soát, trên địa bàn không còn điểm phức tạp về ma túy. Do đó, Công an TP.Vũng Tàu đã có báo cáo đề xuất Công an tỉnh loại điểm phức tạp về ma túy đối với khu vực Xóm Lăng.

