Trộm ghe

Ngày 28/10, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ xử lý Phạm Đức Thành (SN 1981, trú tại tỉnh Bình Thuận) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, N.L.H.H (SN 1988, trú tại huyện Xuyên Mộc) đậu ghe tại ấp Bến Lội, xã Bình Châu, không có người trông coi nên Thành đã trộm rồi chạy về neo đậu tại bến Phong Từ Đình, xã Tân Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 28/10, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý đối với Huỳnh Văn Dàng (SN 2000, trú tại tỉnh Kiên Giang) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Theo hồ sơ, tại ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh, lực lượng chức năng bắt quả tang Dàng đáng tãng trữ 1 gói nhỏ nghi là ma túy đá. (Trí Nhân)

Tổ chức đánh bạc

Ngày 28/10, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Bùi Minh Luân (SN 2000, trú tại tỉnh Bến Tre), Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1991, trú tại tỉnh Sóc Trăng) và Hồ Tấn Hiếu (SN 1984, trú tại TX. Phú Mỹ) về hành vi tổ chức đánh bạc. Theo thông tin ban đầu, tại địa chỉ 163 Nguyễn An Ninh, phường Thắng Nhì, lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng trên đang tổ chức đánh bạc cùng 11 đối tượng dưới hình thức chơi game bắn cá thắng thua bằng tiền. Tang vật thu giữ hơn 38 triệu đồng và các vật dụng dùng để đánh bạc. (Lê Nguyễn)

Hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Ngày 28/10, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của gia đình bị hại, cháu H.T.H (SN 2010, trú tại tỉnh Cà Mau) sau khi nhậu cùng Lê Văn Khá (SN 1999, chỗ ở TP.Vũng Tàu) và một người bạn của Khá. Sau đó, cả nhóm cùng về phòng trọ của Khá. Tại đây, Khá thực hiện hành vi quan hệ tình dục với H. Sau đó, gia đình H., phát hiện và đến cơ quan công an trình báo. Tại cơ quan điều tra, Khá khai nhận hành vi vi phạm trên. (Phước An)