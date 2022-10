"Phạt nguội" từ hình ảnh người dân cung cấp

Thời gian gần đây ngoài xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera trên các tuyến đường, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh “phạt nguội” từ hình ảnh camera do người dân cung cấp hoặc thông qua mạng xã hội.

Ngoài việc “phạt nguội” qua hệ thống camera trên các tuyến đường, quốc lộ thì thời gian gần đây lực lượng chức năng tăng cường “’phạt nguội” từ hình ảnh, clip người dân cung cấp để tạo tính răn đe.

Xác minh, xử lý nghiêm

Thông qua hình ảnh camera và thông tin người dân cung cấp, lực lượng CSGT của tỉnh gần đây đã “phạt nguội” nhiều trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Mới đây, ngày 21/9, Phòng CSGT-Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng với ông H.M.T. (SN 1972, trú tại TP.Vũng Tàu) do đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”. Ông T. còn phải chịu hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng GPLX hạng B2 trong thời gian 3 tháng.

Trước đó, người dân đã gửi clip hình ảnh xe vi phạm trật tự an toàn giao thông đến lực lượng chức năng tỉnh để xử lý. Theo clip ghi lại, lúc 15 giờ 44 phút ngày 26/8, tại tuyến tránh QL56, TP. Bà Rịa, xe ô tô biển số 72A-339.XX đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”. Sau khi nhận thông tin, Phòng CSGT-Công an tỉnh tiến hành xác minh, gửi thông báo mời ông T. đến làm việc. Tại cơ quan công an, ông T. thừa nhận, bản thân là người điều khiển xe trên và đi ngược chiều trên đường có biển cấm như clip ghi lại.

Tương tự, sáng 5/9, một clip được đăng tải trên facebook thể hiện xe ô tô biển số 72A -272.XX do ông T.T.T. (SN 1977, trú tại TP. Bà Rịa) điểu khiển lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt, hướng từ xã Hòa Long ra trung tâm thành phố. Khi đến ngã tư giao đường Nguyễn Văn Cừ, đèn giao thông vừa chuyển màu xanh, 3 ô tô phía trước đang di chuyển chậm, xe ô tô của ông T. lấn làn, lao thẳng về phía xe đi ngược chiều của vợ chồng cô N. (ngụ TP. Bà Rịa).

Dù xe đối diện đã bật còi cảnh báo nhưng xe ông T. vẫn cố tình chặn phía trước. Khi gần va chạm, cả 2 xe dừng lại. Ông T. bước ra với thái độ thách thức và có hành động đập cửa xe đối diện. Diễn biến sự việc được camera hành trình và bà N. quay lại, đăng tải lên Facebook.

Với hành vi đi không đúng phần đường quy định, ông T. bị xử phạt 5 triệu đồng và tước GPLX (hạng B2) 2 tháng theo quy định.

Tạo tính răn đe

Theo ghi nhận, hiện một số lỗi vi phạm thường gặp khi tham gia giao thông như: vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, đi ngược chiều… đều được người dân ghi lại, nên dù không bị “phạt nóng” ngay thời điểm vi phạm nhưng người điều khiển vẫn khó tránh khỏi việc bị “phạt nguội” sau đó.

Trung tá Phạm Văn Khánh, Đội trưởng Đội tuyên truyền và xử lý tai nạn giao thông-Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết, thời gian qua Phòng CSGT Công an tỉnh và CSGT công an các địa phương xử lý nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ được người dân ghi lại và gửi đến cơ quan công an để xác minh.

“Trường hợp thông tin, hình ảnh phản ánh đúng, được xác định có hành vi vi phạm, CSGT tiến hành lập biên bản vi phạm, xử phạt hành chính. Biện pháp “phạt nguội” có tác dụng răn đe, nhắc nhở những người có ý định vi phạm an toàn giao thông chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ khi không có sự xuất hiện của lực lượng chức năng. Qua đó góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn”, Trung tá Phạm Văn Khánh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN