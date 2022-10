Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 25/10, Công an huyện Châu Đức đã lập hồ sơ xử lý Lê Thị Diễm Trinh (SN 1987, quê tỉnh Đồng Nai) và Cao Thị Kim Trang (SN 2004, quê tỉnh Bình Thuận) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, tại cửa hàng ĐTDĐ Hoàng Thiện, KP. Vinh Thanh, TT. Ngãi Giao, 2 đối tượng trên đã lừa đảo chiếm đoạt của anh V.H.G (SN 1989, quê tỉnh Điện Biên) hơn 42,6 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 25/10, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý Thạch Thương (SN 1998), Thạch Sơn (SN 1997) và Đặng Văn Thành (SN 1997, trú huyện Châu Đức) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại tổ 15, ấp Phong Phú, xã Long Phước, lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng trên tàng trữ 2 gói nilon hàn kín chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai nhận là ma túy đá). (Lê Nguyễn)

Vận chuyển dụng cụ trái phép

Ngày 25/10, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Trần Văn Giang (SN 1987, quê tỉnh An Giang) về hành vi vận chuyển các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra tại tổ 8, KP. Phước Lập, phường Mỹ Xuân. Giang bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang vận chuyển 1 túi vải bên trong chứa 35 đơn vị dụng cụ (nỏ thủy tinh) dùng cho việc sử dụng ma túy. (Phước An)