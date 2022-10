Ngày 18/10, theo thông tin riêng của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT-Công an TP.Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Duy Tùng (SN 1984, trú tại phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Chiếc xe ô tô Tùng điều khiển chạy loạn xạ trên đường

Như đã đưa tin, sáng sớm ngày 16/10, xe ô tô biển kiểm soát 72A-426.92 do Tùng điều khiển có biểu hiện “’ngáo đá” đã di chuyển trên nhiều tuyến đường trong tình trạng cửa xe phía tài xế không đóng, xe bị trầy, móp nhiều chỗ. Đồng thời, phương tiện cũng di chuyển bất thường, không đi thẳng mà lấn qua các làn khác. Người điều khiển phương tiện này cũng không chấp hành đèn tín hiệu giao thông.

Trước khi di chuyển ra các tuyến đường, khoảng 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày, người điều khiển phương tiện này đã tông gãy rào chắn tự động và di chuyển vào khoảng sân cảng PTSC.

Sau đó, xe chạy hỗn loạn nhiều vòng, va chạm vào nhiều nơi. Nhận được tin báo của người dân, Đội CSGT-Trật tự Công an TP.Vũng Tàu đã phối hợp cùng các lực lượng truy bắt, khống chế đối tượng, tạm giữ phương tiện vào khoảng 6 giờ 50 phút cùng ngày.

Sau đó, đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT- Công an TP.Vũng Tàu tiến hành điều tra làm rõ.

Được biết, trước đó, Tùng là đối tượng nghiện ma tuý và phải đi cai nghiện bắt buộc.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN