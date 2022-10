Giám đốc HTX Dịch vụ vận tải Xuyên Mộc nhận hối lộ

Ngày 21/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Xuyên Mộc, Công an xã Phước Thuận bắt quả tang ông T.C.A.T. (SN 1967, quê Quảng Ngãi) về hành vi nhận hối lộ. Ông T. là Giám đốc HTX Dịch vụ vận tải huyện Xuyên Mộc.

Theo đó, vào trưa cùng ngày, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân và đơn tố cáo của ông T.V.C. (tài xế thuộc HTX Dịch vụ vận tải Xuyên Mộc) về việc ông T. có hành vi nhận hối lộ, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã bắt quả tang ông T. có hành vi nhận hối lộ tại Văn phòng của HTX. Tại hiện trường, Công an thu giữ một bao thư có ghi dòng chữ “xe P.L. gửi chú giúp đỡ”, bên trong có 15 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, ông T. đã thừa nhận hành vi phạm tội. Trước đó, xe khách mang BS 72F-001.27 do ông C. điều khiển bị phản ánh về hành vi không đúng mực gây ảnh hưởng đến quyền lợi của hành khách và Sở GT-VT yêu cầu HTX giải trình vụ việc. Ông T. tổ chức họp hội đồng và tước phù hiệu đối với xe này. Ông C. sau đó liên lạc với ông T. để xin cấp lại phù hiệu để tiếp tục chạy xe.

Ông T. đồng ý và yêu cầu ông C. đưa một khoản tiền để “đi ngoại giao”. Ngày 21/10, ông C. mang tiền đến văn phòng HTX để đưa cho ông T. theo yêu cầu. Khi ông C. ra đến cửa thì lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang ông T. cùng tang vật.

Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

TRẦN TIẾN