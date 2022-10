Biểu dương người cao tuổi bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công an huyện Xuyên Mộc vừa tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giai đoạn 2016-2021.

Qua 5 năm thực hiện chương trình phối hợp hành động, lực lượng công an và các hội viên Hội Người cao tuổi trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt các nội dung mà chương trình phối hợp hành động do Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Công an đề ra.

Để phát huy uy tín của người cao tuổi trong cộng đồng dân cư, hiện nay có 131 người cao tuổi trên địa bàn huyện là thành viên các tổ hòa giải cơ sở; khoảng 500 người cao tuổi tham gia mô hình tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự... Đồng thời, các hội viên Hội Người cao tuổi cũng tích cực đóng góp kinh phí xây dựng mô hình camera an ninh, mô hình thắp sáng đèn đường, ngõ hẻm với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Dịp này, UBND huyện Xuyên Mộc đã tặng giấy khen cho 7 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021.

NHÂN TRÍ - THANH HỒNG