Sẽ tạm đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh không bảo đảm quy định về PCCC

Đó là chỉ đạo của ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu tại cuộc họp về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn trưa 13/9.

Đại tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng Công an TP. Vũng Tàu báo cáo công tác PCCC và CNCH tại cuộc họp.

Theo thống kê của Công an TP. Vũng Tàu, TP. Vũng Tàu có 7.421 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Thời gian qua, qua công tác kiểm tra an toàn PCCC, Công an thành phố đã kịp thời phát hiện, chỉ ra, kiến nghị và hướng dẫn các cơ sở khắc phục những tồn tại, thiếu sót; đồng thời xử lý vi phạm hành chính 33 trường hợp với tổng số tiền hơn 70 triệu đồng và tham mưu UBND TP. Vũng Tàu ra quyết định xử lý vi phạm 1 trường hợp với số tiền 20 triệu đồng.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu phát biểu chỉ đạo tại tại cuộc họp.

Bên cạnh đó, Công an TP. Vũng Tàu đã kiểm tra tình trạng hoạt động của 340 trụ nước chữa cháy thì có 3 trụ nước bị hỏng; trên địa bàn 950 hẻm nhỏ, hẻm sâu, xe chữa cháy khó tiếp cận khi xảy ra sự cố cháy, nổ. Đối với chung cư cao tầng, lực lượng chữa cháy chỉ tiếp cận đến tầng 10 và chưa có đệm hơi trong trường hợp cứu nạn cứu hộ.

Tại cuộc họp, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cũng cho biết, thành phố đã ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra PCCC từ ngày 12/9 đến 30/12 để tổng kiểm tra PCCC trên địa bàn.

Lực lượng PCCC Công an tỉnh kiểm tra công tác PCCC tại cơ sở kinh doanh Karaoke trên địa bàn TP. Vũng Tàu ngày 9/9.

Kết luận cuộc họp, ông Trần Đình Khoa yêu cầu khắc phục ngay tình trạng hỏng trụ nước chữa cháy, đề xuất phương án mua các thiết bị PCCC tại chung cư cao tầng; hẻm nhỏ, hẻm sâu trong trường hợp cứu hộ cứu nạn tại các chung cư cao tầng đồng thời tổ chức diễn tập cứu nạn cứu hộ tại các nơi nguy cơ cao về PCCC để người dân có kỹ năng thoát nạn trong trường hợp xảy ra sự cố.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Công an TP. Vũng Tàu phải tổng rà soát 44 cơ sở karaoke trên địa bàn thành phố. Trường hợp không đủ một trong các điều kiện về PCCC thì tạm đình chỉ hoạt động theo quy định. Đối với các cơ sở đủ điều kiện hoạt động phải bảo đảm nhân viên cơ sở đó phải biết sử dụng phương tiện PCCC; có phương án hướng dẫn khách hàng về lối thoát hiểm. Bên cạnh đó, các phường, xã tiến hành rà soát, đánh giá mô hình khu dân cư an toàn về PCCC tại mỗi xã, phường.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG