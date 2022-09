Sẽ đình chỉ hoạt động quán karaoke vi phạm PCCC

Trước vụ vụ cháy xảy ra tại quán karaoke phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương ngày 7/9, khiến 33 người tử vong, các ngành chức năng của tỉnh đã và đang tăng cường công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những cơ sở kinh doanh không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC kiểm tra ống phun nước tại cơ sở kinh doanh karaoke 88, phường 7, TP. Vũng Tàu.

Mở cao điểm kiểm tra các cơ sở karaoke

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trên địa bàn tỉnh có 163 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Thượng tá Nguyễn Ngọc Phi, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07)-Công an tỉnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc-Công an tỉnh, PC07 và lực lượng PCCC công an các địa phương đã và đang mở đợt cao điểm kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn. Qua kiểm tra ngày 9/9, một số cơ sở karaoke cơ bản bảo đảm các tiêu chuẩn về PCCC.

Đơn cử như tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke nằm ở tòa nhà Merastis, phường 8, TP. Vũng Tàu, các tiêu chuẩn an toàn PCCC như: lối thoát hiểm, bình chữa cháy tại chỗ, đường dây điện… đều bảo đảm. Toà nhà gồm 10 tầng, trong đó, tầng 7 và 9 được sử dụng để kinh doanh dịch vụ karaoke, với 32 phòng hoạt động từ 10 giờ sáng đến 24 giờ đêm. Cơ sở lúc cao điểm có khoảng 300 khách.

Mặc dù sử dụng hệ thống báo cháy tự động chung với toà nhà, song 2 tầng kinh doanh karaoke vẫn đảm bảo trang thiết bị an toàn PCCC, cũng như bố trí 4 thang bộ thoát hiểm trong trường hợp xảy ra sự cố. Theo bà Phan Thị Kim Anh, quản lý cơ sở karaoke Merastis, trong quá trình hoạt động, ngoài việc trang bị, bảo trì các thiết bị PCCC theo quy định, cơ sở luôn nhắc nhở nhân viên cũng như khách hàng nâng cao ý thức, tuân thủ quy định về PCCC.

Còn tại cơ sở kinh doanh karaoke 88, phường 7, TP. Vũng Tàu, công tác PCCC cũng được chủ cơ sở quan tâm. Cơ sở có 4 tầng, với 18 phòng, hoạt động từ năm 2016. Cao điểm mỗi ca có 20 nhân viên phục vụ, với tối đa 100 khách.

Để bảo đảm an toàn PCCC, cơ sở bố trí 2 thang bộ thoát hiểm đầu và cuối toà nhà cùng hệ thống báo cháy tự động; hệ thống chữa cháy vách tường và trang thiết bị chữa cháy ban đầu gồm 12 bình chữa cháy nhỏ và 1 bình chữa cháy lớn. Các trang thiết bị thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ theo quy định.

Ông Phạm Quang Sơn, quản lý cơ sở kinh doanh karaoke 88 chia sẻ: “Hằng tháng, chúng tôi đều tổ chức tập huấn công tác PCCC cho tất cả các nhân viên để kịp thời ứng phó nếu có sự cố cháy nổ xảy ra. Bên cạnh đó, chúng tôi quán triệt nhân viên phải nhắc nhở và tuyệt đối không cho khách hút thuốc trong phòng hát”.

Đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Phi, mặc dù qua kiểm tra các cơ sở karaoke cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn về PCCC, tuy nhiên loại hình kinh doanh này cũng như vũ trường, quán bar dễ tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ và là nơi tập trung đông người. Trong đó, các phòng cách âm chứa nhiều vật liệu dễ cháy và nếu xảy ra cháy thì lượng khí độc CO, CO2 lớn, rất nguy hiểm đến tính mạng nếu không kịp thoát ra ngoài.

Do đó, chủ cơ sở phải thực hiện kiến nghị của cơ quan PCCC; luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện kịp thời ứng cứu khi có cháy nổ xảy ra; kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở cho khách thoát hiểm khi có cháy nổ xảy ra, tránh trường hợp khóa kín cửa phòng, dẫn đến khí độc không thể thoát ra. Lực lượng cảnh sát PCCC cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phát tờ rơi PCCC đến các điểm kinh doanh dịch vụ.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp công an các địa phương tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở kinh doanh karaoke để hạn chế tối đa các vụ cháy, nổ trên địa bàn. Chủ cơ sở cũng phải phát huy tối đa phương châm 4 tại chỗ, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện thiếu sót và có biện pháp khắc phục về an toàn PCCC. Đối với những cơ sở không thực hiện nghiêm quy định về PCCC, chúng tôi sẽ xử phạt, tạm đình chỉ hoạt động theo quy định”’, Thượng tá Phi nhấn mạnh.

Cơ sở kinh doanh karaoke là loại hình kinh doanh có điều kiện, do đó, các cơ sở phải bảo đảm đầy đủ các quy định pháp luật về PCCC theo tiêu chuẩn đã đề ra. Thiết nghĩ, không thể chỉ mãi khuyến cáo và xử phạt, bản thân mỗi cơ sở phải tuyệt đối ý thức, đề cao trách nhiệm trong bảo đảm an toàn phòng ngừa cháy, nổ, đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”, dẫn đến hậu quả đáng tiếc như vụ cháy quán karaoke vừa qua tại tỉnh Bình Dương, khiến 33 người tử vong.

