Khắc phục ngay những điểm mất an toàn giao thông

Tổng Cục Đường bộ Việt Nam đã gửi văn bản đến Sở GT-VT các tỉnh, thành phố về công tác bảo đảm trật tự, ATGT và ứng phó mưa bão năm 2022. Theo đó, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở GT-VT các tỉnh, thành phố cần tăng cường công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, cần xây dựng phương án, chuẩn bị vật tư, phương tiện thiết bị và bố trí cán bộ, lãnh đạo thường trực để thực hiện công tác bảo đảm giao thông, khắc phục kịp thời hư hỏng công trình đường bộ và tại các thời điểm ùn tắc giao thông. Sở GT-VT cần tổ chức trực thông tin đường dây nóng và đánh giá an toàn chịu lực, an toàn vận hành khai thác với các công trình có dấu hiệu không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng.