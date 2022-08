VỤ NỮ SINH DÙNG CHẤT ĐỘC XYANUA SÁT HẠI CHA RUỘT: Truy tố thêm người bán xyanua

Ngày 22/8, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, trú phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa) về các tội: Giết người, mua bán trái phép chất độc và hủy hoại tài sản.

Ngoài bị can Linh, VKSND tỉnh cũng truy tố bị can Trần Thị Ngọc Thư (31 tuổi, trú quận 11, TP.Hồ Chí Minh) người bán chất độc xyanua cho bị can Linh về tội “mua bán trái phép chất độc”, theo quy định tại khoản 1, Điều 311 BLHS.

Như Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông tin, do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, Tống Thị Tùng Linh nảy sinh ý định giết cha ruột là ông T.H.Đ. (54 tuổi, cùng trú TP.Bà Rịa). Từ khoảng tháng 9/2021, Linh từng giã thuốc ngủ pha vào nước để ông Đ. uống với mục đích giết cha, nhưng bất thành. Sau đó, Linh không từ bỏ ý định, lên mạng tìm hiểu chất độc xyanua để đầu độc cha.

Ngày 18/1, Linh bắt xe khách lên chợ Kim Biên (quận 5, TP.Hồ Chí Minh) để tìm mua chất độc xyanua. Tại đây Linh đến sạp hàng tên “Xuyến” do Trần Thị Ngọc Thư làm chủ để hỏi mua. Sau đó, Linh về Bà Rịa cho xyanua vào 3 chai nhựa đựng nước, rồi để lại vào ngăn mát tủ lạnh với mục đích để cha uống. Sau khi ông Đ.uống nước có chứa xyanua tử vong thì Linh mua gạch, xi măng để xây chôn xác ông Đ.

PHƯỚC AN